Немецкие СМИ обнародовали текст мирного соглашения между Украиной и РФ от 2022 года
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Политика
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Немецкие СМИ обнародовали текст мирного соглашения между Украиной и РФ от 2022 года

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
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Источник:  Welt

Немецкое издание Welt обнародовало текст мирного соглашения между Украиной и Россией, переговоры по которому велись сторонами весной 2022 года.

Что известно об условиях мирного соглашения между Украиной и РФ от 2022 года

Представители Украины и России согласовали проект мирного соглашения по состоянию на 15 апреля 2022 года.

Отмечается, что оставалось согласовать несколько позиций, которые должны были обсудить во время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Согласно этому документу, Украина обязывалась:

  • Согласиться на постоянный нейтралитет и фактически отказаться от членства в НАТО,

  • отказаться от планов производства и размещения на своей территории ядерного оружия,

  • Запретить пребывание на собственной территории иностранным военным и отказаться от размещения иностранного оружия,

  • Запретить использование своей инфраструктуры, включая аэродромы и морские порты, для армий других стран,

  • Отказаться от военных учений совместно с другими странами.

  • Отказаться от участия в любых военных конфликтах,

  • законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм",

Россия обязывалась:

  • Больше не нападать на Украину,

  • в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязаны поддержать Украину в течение 3 дней,

  • Россия не была против гарантий Украины со стороны других стран-партнеров,

  • оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией,

  • Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.

Что еще известно о требованиях сторон

Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина — Турцию.

В ходе переговоров Россия заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса.

Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Два украинских переговорщика подтвердили это.

Вопрос о будущей численности украинских вооруженных сил также оставался нерешенным.

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