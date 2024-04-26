Немецкое издание Welt обнародовало текст мирного соглашения между Украиной и Россией, переговоры по которому велись сторонами весной 2022 года.

Что известно об условиях мирного соглашения между Украиной и РФ от 2022 года

Представители Украины и России согласовали проект мирного соглашения по состоянию на 15 апреля 2022 года.

Отмечается, что оставалось согласовать несколько позиций, которые должны были обсудить во время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Согласно этому документу, Украина обязывалась:

Согласиться на постоянный нейтралитет и фактически отказаться от членства в НАТО,

отказаться от планов производства и размещения на своей территории ядерного оружия,

Запретить пребывание на собственной территории иностранным военным и отказаться от размещения иностранного оружия,

Запретить использование своей инфраструктуры, включая аэродромы и морские порты, для армий других стран,

Отказаться от военных учений совместно с другими странами.

Отказаться от участия в любых военных конфликтах,

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм",

Россия обязывалась:

Больше не нападать на Украину,

в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязаны поддержать Украину в течение 3 дней,

Россия не была против гарантий Украины со стороны других стран-партнеров,

оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией,

Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.

Что еще известно о требованиях сторон

Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина — Турцию.

В ходе переговоров Россия заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса.

Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Два украинских переговорщика подтвердили это.

Вопрос о будущей численности украинских вооруженных сил также оставался нерешенным.