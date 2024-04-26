Немецкое издание Welt обнародовало текст мирного соглашения между Украиной и Россией, переговоры по которому велись сторонами весной 2022 года.
Что известно об условиях мирного соглашения между Украиной и РФ от 2022 года
Представители Украины и России согласовали проект мирного соглашения по состоянию на 15 апреля 2022 года.
Отмечается, что оставалось согласовать несколько позиций, которые должны были обсудить во время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин.
Согласно этому документу, Украина обязывалась:
Согласиться на постоянный нейтралитет и фактически отказаться от членства в НАТО,
отказаться от планов производства и размещения на своей территории ядерного оружия,
Запретить пребывание на собственной территории иностранным военным и отказаться от размещения иностранного оружия,
Запретить использование своей инфраструктуры, включая аэродромы и морские порты, для армий других стран,
Отказаться от военных учений совместно с другими странами.
Отказаться от участия в любых военных конфликтах,
законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм",
Россия обязывалась:
Больше не нападать на Украину,
в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязаны поддержать Украину в течение 3 дней,
Россия не была против гарантий Украины со стороны других стран-партнеров,
оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией,
Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.
Что еще известно о требованиях сторон
Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина — Турцию.
В ходе переговоров Россия заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса.
Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Два украинских переговорщика подтвердили это.
Вопрос о будущей численности украинских вооруженных сил также оставался нерешенным.
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