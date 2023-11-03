Німецький генерал заявив про глухий кут у війні в Україні

Глава спецштабу допомоги Україні при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив про патову ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні, адже протягом останніх тижнів ініціатива переходить від однієї сторони до іншої.
Що у Генштабі Німеччини кажуть про ситуацію на фронті в Україні
Він підкреслив, що настання зими вплине на характер бойових дій, однак не варто переоцінювати вплив погодних умов, особливо на півдні України.
На думку Фройдінга, обидві сторони змушені будуть поповнювати підрозділи свіжими силами та проводити навчання мобілізованих та новобранців, що певним чином сповільнить інтенсивність бойових дій, однак і Україна і Росія продовжуватимуть активні спроби переломити ситуацію на фронті на власну користь.
Чому армія РФ не зважає на страшні втрати
На думку Фройдінга, так звані “м’ясні штурми” російських підрозділів, які виявили малу ефективність при великих втратах, доводять, що військово-політичне керівництво РФ не рахується із втратами.
Він зазначив, що очевидно, у Кремлі не вважають проблемою великі втрати особового складу та військової техніки у війні.
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