Німецький генерал заявив про глухий кут у війні в Україні

Глава спецштабу допомоги Україні при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив про патову ситуацію у розв'язаній Росією злочинній війні, адже протягом останніх тижнів ініціатива переходить від однієї сторони до іншої.

Що у Генштабі Німеччини кажуть про ситуацію на фронті в Україні

Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним, - зазначає Фройдінг. Поширити

Він підкреслив, що настання зими вплине на характер бойових дій, однак не варто переоцінювати вплив погодних умов, особливо на півдні України.

На думку Фройдінга, обидві сторони змушені будуть поповнювати підрозділи свіжими силами та проводити навчання мобілізованих та новобранців, що певним чином сповільнить інтенсивність бойових дій, однак і Україна і Росія продовжуватимуть активні спроби переломити ситуацію на фронті на власну користь.

Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у тилу, такими як склади, інфраструктура та командні пункти, - припускає високопосадовець Генштабу Німеччини. Поширити

Чому армія РФ не зважає на страшні втрати

На думку Фройдінга, так звані “м’ясні штурми” російських підрозділів, які виявили малу ефективність при великих втратах, доводять, що військово-політичне керівництво РФ не рахується із втратами.

Це відповідає загальноприйнятій доктрині збройних сил Росії, а також показує, який погляд на гуманність переважає в російських збройних силах: ви хочете досягти успіху, не беручи до уваги втрати людей і матеріальні збитки, підкреслює глава спецштабу з допомоги Україні при Генштабі Німеччини. Поширити

Він зазначив, що очевидно, у Кремлі не вважають проблемою великі втрати особового складу та військової техніки у війні.