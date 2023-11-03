Немецкий генерал заявил о тупике в войне в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Немецкий генерал заявил о тупике в войне в Украине

Контрнаступление ВСУ
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Источник:  Stuttgarter Zeitung

Глава спецштаба помощи Украине при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил о тупиковой ситуации в развязанной Россией преступной войне, ведь в последние недели инициатива переходит от одной стороны к другой.

Что в Генштабе Германии говорят о ситуации на фронте в Украине

Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например, в районе Донецка, мы видим, что Россия снова атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным, – отмечает Фрейдинг.

Он подчеркнул, что наступление зимы повлияет на характер боевых действий, однако не стоит переоценивать влияние погодных условий, особенно на юге Украины.

По мнению Фрейдинга, обе стороны вынуждены будут пополнять подразделения свежими силами и проводить обучение мобилизованных и новобранцев, что определенным образом замедлит интенсивность боевых действий, однако Украина и Россия будут продолжать активные попытки переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами в тылу, такими как склады, инфраструктура и командные пункты, - предполагает чиновник Генштаба Германии.

Почему армия РФ не учитывает страшные потери

По мнению Фрейдинга, так называемые "мясные штурмы" российских подразделений, проявивших малую эффективность при больших потерях, доказывают, что военно-политическое руководство РФ не считается с потерями.

Это соответствует общепринятой доктрине вооруженных сил России, а также показывает, какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах: вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материальный ущерб, подчеркивает глава спецштаба по помощи Украины при Генштабе Германии.

Он отметил, что очевидно, что в Кремле не считают проблемой большие потери личного состава и военной техники в войне.

На данный момент россияне, по-видимому, уверены, что им не нужно экономить силы. Да, Россия имеет большой потенциальный резерв солдат. Насколько они хотят мобилизовать – это по политическим соображениям трудно оценить, особенно учитывая предстоящие президентские выборы весной 2024 года. Относительно материальных потерь мы уже видим, что модели 1960-х и 70-х годов часто используются. Однако такого расхваленного "чудо-оружия", как танк Т-14 "Армата", до сих пор не видели, - отмечает немецкий генерал.

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