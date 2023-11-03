Немецкий генерал заявил о тупике в войне в Украине

Глава спецштаба помощи Украине при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил о тупиковой ситуации в развязанной Россией преступной войне, ведь в последние недели инициатива переходит от одной стороны к другой.
Что в Генштабе Германии говорят о ситуации на фронте в Украине
Он подчеркнул, что наступление зимы повлияет на характер боевых действий, однако не стоит переоценивать влияние погодных условий, особенно на юге Украины.
По мнению Фрейдинга, обе стороны вынуждены будут пополнять подразделения свежими силами и проводить обучение мобилизованных и новобранцев, что определенным образом замедлит интенсивность боевых действий, однако Украина и Россия будут продолжать активные попытки переломить ситуацию на фронте в свою пользу.
Почему армия РФ не учитывает страшные потери
По мнению Фрейдинга, так называемые "мясные штурмы" российских подразделений, проявивших малую эффективность при больших потерях, доказывают, что военно-политическое руководство РФ не считается с потерями.
Он отметил, что очевидно, что в Кремле не считают проблемой большие потери личного состава и военной техники в войне.