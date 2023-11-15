Німецький журналіст отримав сотні тисяч євро з РФ за багаторічне вихваляння Путіна — ZDF

Відомий німецький тележурналіст і біограф Володимира Путіна Губерт Зайпель отримав 600 тисяч євро від Росії за свою роботу і приховав це свого книговидавця та громадськості.

Німецький журналіст отримував гроші з РФ

Про це стало відомо з розслідування видань Paper Trail Media, Spiegel та німецьким каналом ZDF.

У рамках міжнародного дослідження «Cyprus Confidential», ZDF отримав конфіденційні документи з Кіпру з яких стало відомо про отримання грошей Губертом Зайпелем.

Відповідно до документів, Зайпель підписав «спонсорський контракт» для книжкового проєкту, який спочатку називався «Договір про спонсорство» за який заплатили 600 тис євро.

Автор пише книгу про політичне середовище в Російській Федерації, яка має вийти у 2019 році. Спонсор хоче підтримати розвиток проєкту та зробити цей політичний та історичний розвиток доступним для ширшої аудиторії через підтримку автора, — йдеться в договорі від березня 2018 року. Поширити

Також Зайпель мав отримати «логістичну та організаційну підтримку» під час своїх досліджень у Росії.

ZDF пише, що, згідно з контрактом, «спонсором» Зайпеля є підставна компанія під назвою De Vere Worldwide Corporation, розташована на Британських Віргінських островах у Карибському морі.

De Vere належить до мережі компаній російського олігарха та основного акціонера TUI Олексія Мордашова, проти якого Європейський Союз ввів санкції в лютому 2022 року через його близькість до Володимира Путіна.

Рукописна позначка на контракті із Зайпелем також свідчить про те, що подібна угода щодо біографії Путіна вже існувала в 2013 році.

Зайпель — перший відомий західний журналіст, про якого відомо, що йому платило оточення Путіна. Поширити

Реакція Зайпеля на викриття

Зайпель кілька разів брав інтерв’ю у Путіна для телеканалу NDR, який фінансують за гроші платників податків, та визнав, що отримав «підтримку» Олексія Мордашова.

Однак за словами журналіста, олігарх, який зараз перебуває під санкціями, не мав жодного впливу на зміст його книг.

Біографія "Путін. Погляди влади зсередини" вийшла в 2015 році. У 2021 році вийшла "Сила Путіна. Навіщо Європі потрібна Росія". Обидві книжки видано у відомому гамбурзькому книговидавництві «Гоффман і Кампе».

Видавець та NDR заявили, що нічого не знають про виплати та що вони перевірять внутрішні процеси, зокрема з можливою метою судового переслідування.