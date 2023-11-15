Немецкий журналист получил сотни тысяч евро из РФ за многолетнее восхваление Путина — ZDF
Категория
Мир
Дата публикации

Немецкий журналист получил сотни тысяч евро из РФ за многолетнее восхваление Путина — ZDF

Зайпель и Путин
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Источник:  ZDF

Известный немецкий тележурналист и биограф Владимира Путина Губерт Зайпель получил 600 тысяч евро от России за свою работу и скрыл это своего книгоиздателя и общественности.

Немецкий журналист получал деньги из РФ

Об этом стало известно по расследованию изданий Paper Trail Media, Spiegel и немецким каналом ZDF.

В рамках международного исследования Cyprus Confidential, ZDF получил конфиденциальные документы из Кипра из которых стало известно о получении денег Губертом Зайпелем.

Согласно документам, Зайпель подписал «спонсорский контракт» для книжного проекта, который первоначально назывался «Договор о спонсорстве», за который заплатили 600 тыс евро.

Автор пишет книгу о политической среде в Российской Федерации, которая должна выйти в 2019 году. Спонсор хочет поддержать развитие проекта и сделать это политическое и историческое развитие доступным для более широкой аудитории через поддержку автора, - говорится в договоре от марта 2018 года.

Также Зайпель должен получить «логистическую и организационную поддержку» во время своих исследований в России.

ZDF пишет, что согласно контракту «спонсором» Зайпеля является подставная компания под названием De Vere Worldwide Corporation, расположенная на Британских Виргинских островах в Карибском море.

De Vere входит в сеть компаний российского олигарха и основного акционера TUI Алексея Мордашова, против которого Европейский Союз ввел санкции в феврале 2022 года из-за его близости к Владимиру Путину.

Рукописная отметка на контракте с Зайпелем также свидетельствует о том, что подобное соглашение о биографии Путина уже существовало в 2013 году.

Зайпель – первый известный западный журналист, о котором известно, что ему платило окружение Путина.

Реакция Зайпеля на разоблачение

Зайпель несколько раз брал интервью у Путина для телеканала NDR, финансируемого за деньги налогоплательщиков, и признал, что получил «поддержку» Алексея Мордашова.

Однако, по словам журналиста, олигарх, который сейчас находится под санкциями, не имел никакого влияния на содержание его книг.

Биография "Путин. Взгляды власти изнутри" вышла в 2015 году. В 2021 году вышла "Сила Путина. Зачем Европе нужна Россия". Обе книги изданы в известном гамбургском издательстве «Гоффман и Кампе».

Издатель и NDR заявили, что ничего не знают о выплатах и что они проверят внутренние процессы, в частности, с возможной целью судебного преследования.

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