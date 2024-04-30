Норвегія виділила додаткові 600 млн дол на допомогу Україні

Уряд Норвегії у 2024 році додатково спрямує 600 млн дол на посилення української протиповітряної оборони та гуманітарну допомогу.
Норвегія підсилить ППО України
У 2024 році на це виділять додаткові кошти з бюджету країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Норвезький парламент 30 квітня, підтримав збільшення допомоги Україні у 2024 році.
Пізніше прем'єр Норвегії уточнив, що для допомоги українській державі буде передбачено ще 7 млрд норвезьких крон (понад 600 млн дол).
Він також допустив, що Норвегія може збільшити програму Нансена, в рамках якої на допомогу Україні виділили 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд дол) на п'ять років.
Реакція Зеленського на допомогу Норвегії
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення Норвегії та подякував норвезькому прем'єру.
Посилення ППО України
Україна перебуває під постійним обстрілами російських окупантів. На тлі цього українські дипломати вже неодноразово закликали союзників надати додаткові системи ППО.
Україна розраховує отримати щонайменше сім таких батарей. Поки союзники анонсували тільки передачу однієї допомоги вирішила надати Німеччина.
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