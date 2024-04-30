Норвегія виділила додаткові 600 млн дол на допомогу Україні

Уряд Норвегії у 2024 році додатково спрямує 600 млн дол на посилення української протиповітряної оборони та гуманітарну допомогу.

Норвегія підсилить ППО України

У 2024 році на це виділять додаткові кошти з бюджету країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвезький парламент 30 квітня, підтримав збільшення допомоги Україні у 2024 році.

Пізніше прем'єр Норвегії уточнив, що для допомоги українській державі буде передбачено ще 7 млрд норвезьких крон (понад 600 млн дол).

Ситуація в Україні більш серйозна і невизначена. Йонас Гар Стьоре Прем'єр-міністр Норвегії

Він також допустив, що Норвегія може збільшити програму Нансена, в рамках якої на допомогу Україні виділили 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд дол) на п'ять років.

Реакція Зеленського на допомогу Норвегії

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення Норвегії та подякував норвезькому прем'єру.

I am grateful to the Norwegian government, led by Prime Minister @JonasGahrStore, for its decision to increase support for Ukraine by $600 million this year.



I appreciate that the majority of these funds will be used to strengthen Ukraine's air defense, which is our top… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2024

Я ціную, що більша частина цих коштів буде використана для зміцнення протиповітряної оборони України, що є нашим пріоритетом у захисті життів. Ми цінуємо незмінну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб та готовність підтримати нас у найкритичніший час. Володимир Зеленський Президент України

Посилення ППО України

Україна перебуває під постійним обстрілами російських окупантів. На тлі цього українські дипломати вже неодноразово закликали союзників надати додаткові системи ППО.

Пріоритетом у проханнях є системи Patriot, оскільки вони здатні знищувати балістичні ракети. Поширити

Україна розраховує отримати щонайменше сім таких батарей. Поки союзники анонсували тільки передачу однієї допомоги вирішила надати Німеччина.