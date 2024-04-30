Норвегія виділила додаткові 600 млн дол на допомогу Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Норвегія виділила додаткові 600 млн дол на допомогу Україні

Володимир Зеленський
Прапори України та Норвегії

Уряд Норвегії у 2024 році додатково спрямує 600 млн дол на посилення української протиповітряної оборони та гуманітарну допомогу.

Норвегія підсилить ППО України

У 2024 році на це виділять додаткові кошти з бюджету країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвезький парламент 30 квітня, підтримав збільшення допомоги Україні у 2024 році.

Пізніше прем'єр Норвегії уточнив, що для допомоги українській державі буде передбачено ще 7 млрд норвезьких крон (понад 600 млн дол).

Ситуація в Україні більш серйозна і невизначена.

Йонас Гар Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Прем'єр-міністр Норвегії

Він також допустив, що Норвегія може збільшити програму Нансена, в рамках якої на допомогу Україні виділили 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд дол) на п'ять років.

Реакція Зеленського на допомогу Норвегії

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення Норвегії та подякував норвезькому прем'єру.

Я ціную, що більша частина цих коштів буде використана для зміцнення протиповітряної оборони України, що є нашим пріоритетом у захисті життів. Ми цінуємо незмінну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб та готовність підтримати нас у найкритичніший час.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Посилення ППО України

Україна перебуває під постійним обстрілами російських окупантів. На тлі цього українські дипломати вже неодноразово закликали союзників надати додаткові системи ППО.

Пріоритетом у проханнях є системи Patriot, оскільки вони здатні знищувати балістичні ракети.

Україна розраховує отримати щонайменше сім таких батарей. Поки союзники анонсували тільки передачу однієї допомоги вирішила надати Німеччина.

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