В Осло, 26 квітня 2024 року Норвегія оголосила про надання Україні військової допомоги на 13,7 млн дол для обслуговування танків Leopard з запасів своїх Збройних сил.
Норвегія виділить Україні новий пакет допомоги
Пакет допомоги включає:
Артилерійські снаряди
Протитанкову зброю
Запчастини для танків
5000 протитанкових ракет M72
Артилерійські снаряди для танків M109
Внесок Норвегії до цієї ініціативи сягає 1,6 млрд норвезьких крон (приблизно 157 млн доларів США).
Крім того, Норвегія навчає українських саперів у Литві в рамках спільних скандинавських зусиль. Цієї зими надала Україні три сапери на шасі танка Leopard.
Військова допомога Норвегії Україні: ключові моменти
У 2023 році Норвегія надала Україні військову підтримку на загальну суму близько 10 млрд крон через Програму Нансена.
Ця сума включає прямі пожертвування з оборонного сектору та промисловості, а також внески до міжнародних фондів, механізмів та програм навчання українських кадрів.
Країна веде постійний діалог з союзниками та партнерами для визначення пріоритетних потреб України у сфері оборони.
Норвегія спільно з Великою Британією очолює коаліцію з питань морських можливостей, спрямовану на розвиток українського флоту. Норвегія активно співпрацює з іншими країнами для посилення обороноздатності України.
В рамках цієї ініціативи Норвегія надасть допомогу в підготовці українських військово-морських сил.
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