В Осло, 26 апреля 2024 года, Норвегия объявила о предоставлении Украине военной помощи на 13,7 млн долл для обслуживания танков Leopard из запасов своих Вооруженных сил.
Норвегия выделит Украине новый пакет помощи
Пакет помощи включает:
Артиллерийские снаряды
Противотанковое оружие
Запчасти для танков
5000 противотанковых ракет M72
Артиллерийские снаряды для танков M109
Вклад Норвегии в эту инициативу достигает 1,6 млрд норвежских крон (около 157 млн долларов США).
Кроме того, Норвегия учит украинских саперов в Литве в рамках совместных скандинавских усилий. Этой зимой предоставила Украине три саперы на шасси танка Leopard.
Военная помощь Норвегии Украине: ключевые моменты
В 2023 году Норвегия предоставила Украине военную поддержку на общую сумму около 10 млрд. крон через Программу Нансена.
Эта сумма включает прямые пожертвования из оборонного сектора и промышленности, а также взносы в международные фонды, механизмы и программы обучения украинских кадров.
Страна ведет постоянный диалог с союзниками и партнерами по определению приоритетных потребностей Украины в сфере обороны.
Норвегия совместно с Великобританией возглавляет коалицию по морским возможностям, направленную на развитие украинского флота. Норвегия активно сотрудничает с другими странами по усилению обороноспособности Украины.
В рамках этой инициативы Норвегия окажет помощь в подготовке украинских военно-морских сил.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-