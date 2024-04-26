Норвегия объявила о предоставлении Украине 13,7 млн долл на обслуживание танков Leopard
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия объявила о предоставлении Украине 13,7 млн долл на обслуживание танков Leopard

Правительство Норвегии
Министр обороны Норвегии
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В Осло, 26 апреля 2024 года, Норвегия объявила о предоставлении Украине военной помощи на 13,7 млн долл для обслуживания танков Leopard из запасов своих Вооруженных сил.

Норвегия выделит Украине новый пакет помощи

Эта помощь критически важна для Украины, которая продолжает защищаться от российского вторжения. Артиллерийские снаряды, предоставленные этой зимой, стали жизненно необходимой поддержкой в начале поставок по инициативе Чехии.

Пакет помощи включает:

  • Артиллерийские снаряды

  • Противотанковое оружие

  • Запчасти для танков

  • 5000 противотанковых ракет M72

  • Артиллерийские снаряды для танков M109

Вклад Норвегии в эту инициативу достигает 1,6 млрд норвежских крон (около 157 млн долларов США).

Кроме того, Норвегия учит украинских саперов в Литве в рамках совместных скандинавских усилий. Этой зимой предоставила Украине три саперы на шасси танка Leopard.

Для обеспечения безопасной и эффективной работы украинские силы обороны должны разминировать значительные территории. Норвегия принимает участие в обучении украинских воинов-саперов в Литве. Этой зимой мы также предоставили Украине три саперы на шасси танка Leopard.

Бьорн Арильд Грамм

Бьорн Арильд Грамм

Министр обороны Норвегии

Военная помощь Норвегии Украине: ключевые моменты

В 2023 году Норвегия предоставила Украине военную поддержку на общую сумму около 10 млрд. крон через Программу Нансена.

Эта сумма включает прямые пожертвования из оборонного сектора и промышленности, а также взносы в международные фонды, механизмы и программы обучения украинских кадров.

В 2024 году правительство Норвегии приняло ряд важных решений по дальнейшей военной поддержке Украины.

Страна ведет постоянный диалог с союзниками и партнерами по определению приоритетных потребностей Украины в сфере обороны.

Норвегия совместно с Великобританией возглавляет коалицию по морским возможностям, направленную на развитие украинского флота. Норвегия активно сотрудничает с другими странами по усилению обороноспособности Украины.

В рамках этой инициативы Норвегия окажет помощь в подготовке украинских военно-морских сил.

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