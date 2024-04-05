В Норвегии не исключили отправку войск в Украину в долгосрочной перспективе
Категория
Мир
Дата публикации

В Норвегии не исключили отправку войск в Украину в долгосрочной перспективе

Норвегия
Читати українською

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что не исключает возможности отправки войск в Украину для предоставления поддержки и проведения учений в долгосрочной перспективе.

В Норвегии ответили, планируют ли отправлять войска в Украину

У Эйде спросили, может ли Норвегия пойти на ввод войск в Украину на определенном этапе войны.

Те, кто говорил об этом, на самом деле говорили не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д. Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы.

Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать.

Эспен Барт Эйде

Эспен Барт Эйде

Глава МИД Норвегии

Он подчеркнул, что НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение.

Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы не хотим видеть.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон отказался исключить, что страны Европы не пошлют свои войска в Украину.

В то же время он уточнил, что на данном этапе нет консенсуса по этому поводу.

Это заявление спровоцировало заявления союзников НАТО, что они никогда не отправят свои войска в Украину, а по данным некоторых СМИ, в Вашингтоне и Берлине были разозлены такими заявлениями Макрона.

Впоследствии стало известно, что Макрон допускает отправку войск, если произойдет прорыв фронта в сторону Киева или Одессы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Во Франции заявили о вероятности отправки военных в Украину
Армия Франции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Ввод войск НАТО в Украину. Минобороны Эстонии выступило с важным заявлением
Ханно Певкур
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Планирует ли НАТО отправлять войска в Украину — объяснение Столтенберга
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?