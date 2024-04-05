В Норвегии не исключили отправку войск в Украину в долгосрочной перспективе

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что не исключает возможности отправки войск в Украину для предоставления поддержки и проведения учений в долгосрочной перспективе.
В Норвегии ответили, планируют ли отправлять войска в Украину
У Эйде спросили, может ли Норвегия пойти на ввод войск в Украину на определенном этапе войны.
Он подчеркнул, что НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение.
Заявление Макрона об отправке войск в Украину
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон отказался исключить, что страны Европы не пошлют свои войска в Украину.
В то же время он уточнил, что на данном этапе нет консенсуса по этому поводу.
Это заявление спровоцировало заявления союзников НАТО, что они никогда не отправят свои войска в Украину, а по данным некоторых СМИ, в Вашингтоне и Берлине были разозлены такими заявлениями Макрона.
Впоследствии стало известно, что Макрон допускает отправку войск, если произойдет прорыв фронта в сторону Киева или Одессы.
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