В Норвегии не исключили отправку войск в Украину в долгосрочной перспективе

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сказал, что не исключает возможности отправки войск в Украину для предоставления поддержки и проведения учений в долгосрочной перспективе.

В Норвегии ответили, планируют ли отправлять войска в Украину

У Эйде спросили, может ли Норвегия пойти на ввод войск в Украину на определенном этапе войны.

Те, кто говорил об этом, на самом деле говорили не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д. Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Поделиться

Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать. Эспен Барт Эйде Глава МИД Норвегии

Он подчеркнул, что НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение.

Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы не хотим видеть. Поделиться

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон отказался исключить, что страны Европы не пошлют свои войска в Украину.

В то же время он уточнил, что на данном этапе нет консенсуса по этому поводу.

Это заявление спровоцировало заявления союзников НАТО, что они никогда не отправят свои войска в Украину, а по данным некоторых СМИ, в Вашингтоне и Берлине были разозлены такими заявлениями Макрона.

Впоследствии стало известно, что Макрон допускает отправку войск, если произойдет прорыв фронта в сторону Киева или Одессы.