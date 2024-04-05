У Норвегії не виключили відправку військ в Україну в довгостроковій перспективі

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде сказав, що не виключає можливості відправки військ в Україну для надання підтримки й проведення навчань у довгостроковій перспективі.

У Норвегії відповіли, чи планують відправляти війська в Україну

В Ейде запитали, чи може Норвегія піти на введення військ в Україну на певному етапі війни.

Ті, хто говорив про це, насправді говорили не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо. Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Поширити

Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати. Еспен Барт Ейде Очільник МЗС Норвегії

Він підкреслив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо. Поширити

Заява Макрона про відправку військ в Україну

У лютому президент Франції Еммануель Макрон відмовився виключити, що країни Європи не надішлють свої війська в Україну.

Водночас він уточнив, що на даному етапі немає консенсусу щодо цього.

Ця заява спровокувала заяви союзників НАТО, що вони ніколи не відправлять свої війська в Україну, а за даними деяких ЗМІ, у Вашингтоні та Берліні були розлючені такими заявами Макрона.

Згодом стало відомо, що Макрон допускає відправку військ, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.