У Норвегії не виключили відправку військ в Україну в довгостроковій перспективі
Категорія
Світ
Дата публікації

У Норвегії не виключили відправку військ в Україну в довгостроковій перспективі

Норвегія

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде сказав, що не виключає можливості відправки військ в Україну для надання підтримки й проведення навчань у довгостроковій перспективі.

У Норвегії відповіли, чи планують відправляти війська в Україну

В Ейде запитали, чи може Норвегія піти на введення військ в Україну на певному етапі війни.

Ті, хто говорив про це, насправді говорили не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо. Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани.

Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати.

 Еспен Барт Ейде

 Еспен Барт Ейде

Очільник МЗС Норвегії

Він підкреслив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

У лютому президент Франції Еммануель Макрон відмовився виключити, що країни Європи не надішлють свої війська в Україну.

Водночас він уточнив, що на даному етапі немає консенсусу щодо цього.

Ця заява спровокувала заяви союзників НАТО, що вони ніколи не відправлять свої війська в Україну, а за даними деяких ЗМІ, у Вашингтоні та Берліні були розлючені такими заявами Макрона.

Згодом стало відомо, що Макрон допускає відправку військ, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Франції заявили про ймовірність відправки військових в Україну
Армія Франції
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення військ НАТО в Україну. Міноборони Естонії виступило з важливою заявою
Ганно Певкур
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи планує НАТО відправляти війська в Україну — пояснення Столтенберга
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?