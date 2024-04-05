У Норвегії не виключили відправку військ в Україну в довгостроковій перспективі

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде сказав, що не виключає можливості відправки військ в Україну для надання підтримки й проведення навчань у довгостроковій перспективі.
У Норвегії відповіли, чи планують відправляти війська в Україну
В Ейде запитали, чи може Норвегія піти на введення військ в Україну на певному етапі війни.
Він підкреслив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.
Заява Макрона про відправку військ в Україну
У лютому президент Франції Еммануель Макрон відмовився виключити, що країни Європи не надішлють свої війська в Україну.
Водночас він уточнив, що на даному етапі немає консенсусу щодо цього.
Ця заява спровокувала заяви союзників НАТО, що вони ніколи не відправлять свої війська в Україну, а за даними деяких ЗМІ, у Вашингтоні та Берліні були розлючені такими заявами Макрона.
Згодом стало відомо, що Макрон допускає відправку військ, якщо станеться прорив фронту в бік Києва або Одеси.
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