Нова Зеландія оголосила про пакет військової допомоги для України

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Його вартість становитиме 25,9 млн доларів.

Що відомо про пакет допомоги від Нової Зеландії

Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів, - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Поширити

Своєю чергою міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року, - додала вона.

До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку.

Крім цього, сьогоднішній пакет заходів також включає:

6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;

3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Допомога від Нової Зеландії та її позиція щодо РФ

2022 року Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.

У лютому минулого року уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію.