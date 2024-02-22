Новая Зеландия объявила о пакете военной помощи для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Новая Зеландия объявила о пакете военной помощи для Украины

Новая Зеландия
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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн. долларов.

Что известно о пакете помощи от Новой Зеландии

Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается приверженной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов, — заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия к развертыванию квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года, — добавила она.

До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку.

Кроме этого, сегодняшний пакет мероприятий также включает:

  • 6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;

  • 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;

  • 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

В 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продолжило их действие.

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