Новая Зеландия объявила о пакете военной помощи для Украины

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн. долларов.
Что известно о пакете помощи от Новой Зеландии
В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.
До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку.
Кроме этого, сегодняшний пакет мероприятий также включает:
6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;
3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.
Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ
В 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.
В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продолжило их действие.
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