Нові швидкісні дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter допущені для використання ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва.
Головні тези:
- JEDI Shahed Hunter - перехоплювачі дрони нового покоління для ЗСУ.
- Дрони успішно знищують російські ударні та розвідувальні безпілотники.
Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу «Шахед», «Герань» і «Гербера». Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.
JEDI Shahed Hunter — повітряний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом. Оснащений легкою і міцною рамою, чотирма високопродуктивними електричними двигунами та ємнісним акумулятором.
При загальній масі трохи більше 4 кг, безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження. Цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 км.
Координацію польоту цього коптера, стабільний зв’язок і точність застосування забезпечує наземна станція управління. JEDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитись на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі.
Завдяки своїм характеристикам, цей комплекс може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.
Нагадаємо, захист неба є топ-пріоритетом Плану війни України. Ціль — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.
