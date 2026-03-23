Нові швидкісні дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter допущені для використання ЗСУ
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва.

Головні тези:

  • JEDI Shahed Hunter - перехоплювачі дрони нового покоління для ЗСУ.
  • Дрони успішно знищують російські ударні та розвідувальні безпілотники.

Дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter допущені для використання ЗСУ

Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу «Шахед», «Герань» і «Гербера». Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.

JEDI Shahed Hunter — повітряний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом. Оснащений легкою і міцною рамою, чотирма високопродуктивними електричними двигунами та ємнісним акумулятором.

При загальній масі трохи більше 4 кг, безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження. Цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 км.

JEDI Shahed Hunter отримує дані з радіолокаційних станцій в автоматичному режимі. Це дозволяє безпілотникам-перехоплювачам швидше входити у зону перебування цілі та оперативно її знищувати.

Координацію польоту цього коптера, стабільний зв’язок і точність застосування забезпечує наземна станція управління. JEDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитись на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі.

Завдяки своїм характеристикам, цей комплекс може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, захист неба є топ-пріоритетом Плану війни України. Ціль — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США відправили на Близький Схід 10 тис дронів-перехоплювачів, які розроблялися для України
Merops
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони-перехоплювачі вже збили кілька БпЛА Ірану на Близькому Сході — інсайдери
дрони
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина надасть фінансування для виробництва 15 тис українських дронів-перехоплювачів
ФРН

