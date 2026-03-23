Новые скоростные дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter допущены для использования ВСУ
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter украинского производства.

Главные тезисы

  • JEDI Shahed Hunter - новое поколение дронов-перехватчиков для ВСУ, успешно уничтожающих российские угрозы в небе.
  • Беспилотный комплекс оснащен легкой и прочной рамой, электрическими двигателями и способен наносить удары со скоростью более 350 км/ч.

Входящие в этот комплекс скоростные дроны-перехватчики успешно уничтожают российские ударные дроны типа «Шахед», «Герань» и «Гербера». Также они могут перехватывать разведывательные беспилотники Zala и Supercam.

JEDI Shahed Hunter — воздушный беспилотник коптерного типа с вертикальным взлетом. Оснащен легкой и крепкой рамой, четырьмя высокопроизводительными электрическими двигателями и емкостным аккумулятором.

При общей массе не более 4 кг, беспилотник несет до 500 граммов полезной нагрузки. Этого достаточно для уничтожения ударного дрона. А мощности его двигателей хватает, чтобы разогнать беспилотник более 350 км/ч и подняться на высоту до 6 км.

JEDI Shahed Hunter получает данные из радиолокационных станций в автоматическом режиме. Это позволяет беспилотникам-перехватчикам быстрее входить в зону нахождения цели и оперативно ее уничтожать.

Координацию полета этого коптера, стабильную связь и точность применения обеспечивает наземная станция управления. JEDI Shahed Hunter может автоматически увлекать и наводиться на цель. Кроме того, он оснащен дневной и тепловизионной камерами, позволяющей выполнять задания днем и ночью.

Благодаря своим характеристикам этот комплекс может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км.

Напомним, защита неба является топ-приоритетом Плана войны Украины. Цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

