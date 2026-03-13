США отправили на Ближний Восток 10 тыс дронов-перехватчиков, разработанных для Украины

По словам министра армии США Дэна Дрискола, армия США направила на Ближний Восток 10 000 беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков, разработанных для Украины, стремясь отразить иранские атаки, не тратя дорогостоящих систем противоракетной обороны.

США используют против иранских атак беспилотники Merops

Дрисколл заявил, что беспилотники Merops с поддержкой искусственного интеллекта были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Беспилотники Merops были разработаны в рамках проекта Eagle, оборонного предприятия, поддерживаемого бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, а затем отправлены в Украину в 2024 году.

Стоимость беспилотников Merops составляет примерно от 14 до 15 тыс. долл. за штуку, но, по словам Дрискола, при больших заказах цена может вырасти на 3–5 тыс. долл. за перехватчик. Это дешевле, чем иранские беспилотники Shahed, которые стоят не менее 20 тыс. долл. и широко используются против США и их союзников в регионе.

В этом отношении мы находимся в более выгодном положении с точки зрения затрат. Поэтому всякий раз, когда Иран запускает ракету, которую нам удается сбить, он теряет значительную сумму.

Развертывание вооружения, прошедшее боевые испытания в войне России против Украины, происходит даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп отверг необходимость помощи Киева в борьбе с иранскими беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал направить помощь на Ближний Восток в ущерб беспилотникам.

Более широкое применение системы Merops может кардинально изменить расстановку сил США и Израиля, вынужденных полагаться на системы ПВО Patriot и THAAD, стоимость каждой ракеты которых может превышать 4 млн долл. для уничтожения иранских беспилотников и баллистических ракет.

США направляют в регион целый ряд средств противодействия беспилотникам, включая перехватчик Coyote компании RTX Corp.

Кроме того, армия также задействовала квадрокоптеры «Бамблби», вооруженные взрывчаткой и предназначенные для поиска и уничтожения вражеских беспилотников. Эта система, разработанная компанией «Периениал Автономия», также проходила испытания в Украине, но сначала как ударный беспилотник против движущихся целей.

В январе 2026 года армия закупила системы Bumblebee в рамках небольшого контракта на сумму 5,2 млн долл. через новую Объединенную межведомственную целевую группу 401 Пентагона, созданную для разработки и закупки средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и их быстрому развертыванию.