США відправили на Близький Схід 10 тис дронів-перехоплювачів, які розроблялися для України

За словами міністра армії США Дена Дріскола, армія США направила на Близький Схід 10 000 безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів, розроблених для України, прагнучи відбити іранські атаки, не витрачаючи дорогих систем протиракетної оборони.

США використовують проти іранських атак безпілотники Merops

Дрісколл заявив, що безпілотники Merops з підтримкою штучного інтелекту були відправлені протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Безпілотники Merops були розроблені в рамках проекту Eagle, оборонного підприємства, підтримуваного колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом, а потім відправлені в Україну в 2024 році.

Вартість безпілотників Merops становить приблизно від 14 до 15 тис дол за штуку, але, за словами Дріскола, за більших замовлень ціна може зрости на 3–5 тис дол за перехоплювач. Це дешевше, ніж іранські безпілотники Shahed, які коштують щонайменше 20 тис дол і широко використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

У цьому плані ми перебуваємо у вигіднішому становищі з погляду витрат. Тому щоразу, коли Іран запускає ракету, яку нам вдається збити, він втрачає значну суму.

Розгортання озброєння, яке пройшло бойові випробування у війні Росії проти України, відбувається навіть попри те, що президент Дональд Трамп відкинув необхідність допомоги Києва у боротьбі з іранськими безпілотниками. Президент України Володимир Зеленський пропонував направити допомогу на Близький Схід у збитті безпілотників.

Більш широке застосування системи Merops може кардинально змінити розстановку сил США та Ізраїлю, які були змушені покладатися на системи ППО Patriot та THAAD, вартість кожної ракети яких може перевищувати 4 млн дол для знищення іранських безпілотників та балістичних ракет.

США направляють у регіон цілу низку засобів протидії безпілотникам, включаючи перехоплювач Coyote компанії RTX Corp.

Крім того, армія також задіяла квадрокоптери «Бамблбі», озброєні вибухівкою та призначені для пошуку та знищення ворожих безпілотників. Ця система, розроблена компанією «Перієніал Автономія», також проходила випробування в Україні, але спочатку як ударний безпілотник проти цілей, що рухаються.

У січні 2026 року армія закупила системи Bumblebee в рамках невеликого контракту на суму 5,2 млн дол через нову Об'єднану міжвідомчу цільову групу 401 Пентагону, створену для розробки та закупівлі засобів протидії безпілотним літальним апаратам та їх швидкого розгортання.