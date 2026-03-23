Германия предоставит финансирование для производства 15 тыс украинских дронов-перехватчиков

Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA, которые будут переданы подразделениям Национальной гвардии Украины.
Главные тезисы
- Германия выделит финансирование на производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для Национальной гвардии Украины.
- Соглашение включает в себя обучение подразделений Нацгвардии украинскому производству дронов и развитие беспилотных систем.
Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине.
Национальная гвардия получит современные дроны-перехватчики STRILA украинского производства, профинансированные правительством Германии, в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения.
Договоренность также подразумевает обучение подразделений Нацгвардии, логистику и дальнейшее развитие беспилотных систем.
Отмечается, что производство дрона будет расширено благодаря общим усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones, специализирующихся на разработке беспилотных систем.
Система STRILA производится в Украине для оперативной поставки на поле боя, а производство финансирует правительство Германии.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году армия получит 10 тысяч дронов от первого немецко-украинского совместного предприятия, расположенного в Германии.
