Німеччина надасть фінансування для виробництва 15 тис українських дронів-перехоплювачів

Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA, які передадуть підрозділам Національної гвардії України.
Головні тези:
- Фінансування Німеччини спрямоване на виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для Національної гвардії України.
- Угода передбачає навчання підрозділів Нацгвардії, логістику та розвиток безпілотних систем.
Німеччина профінансує виробництво дронів-перехоплювачів STRILA для НГУ
Про це повідомили в посольстві Німеччини в Україні.
Національна гвардія отримає сучасні дрони-перехоплювачі STRILA українського виробництва, профінансовані урядом Німеччини, у межах нещодавно підписаної багатомільйонної угоди.
Домовленість також передбачає навчання підрозділів Нацгвардії, логістику та подальший розвиток безпілотних систем.
Зазначається, що виробництво дрона буде розширене завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, які спеціалізуються на розробці безпілотних систем.
Система STRILA виготовляється в Україні задля оперативного постачання на поле бою, а виробництво фінансує уряд Німеччини.
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства, розташованого в Німеччині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-