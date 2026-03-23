Німеччина надасть фінансування для виробництва 15 тис українських дронів-перехоплювачів

Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA, які передадуть підрозділам Національної гвардії України.

Про це повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

Національна гвардія отримає сучасні дрони-перехоплювачі STRILA українського виробництва, профінансовані урядом Німеччини, у межах нещодавно підписаної багатомільйонної угоди.

Домовленість також передбачає навчання підрозділів Нацгвардії, логістику та подальший розвиток безпілотних систем.

Дрон-перехоплювач STRILA створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей, зокрема бойових БпЛА типу Shahed.

Зазначається, що виробництво дрона буде розширене завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, які спеціалізуються на розробці безпілотних систем.

Система STRILA виготовляється в Україні задля оперативного постачання на поле бою, а виробництво фінансує уряд Німеччини.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства, розташованого в Німеччині.

