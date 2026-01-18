Німеччина екстрено відкликала своїх військових із Гренландії
Німеччина екстрено відкликала своїх військових із Гренландії

Джерело:  Bild

Згідно з даними німецького видання BILD, офіційний Берлін віддав наказ своїм військовим терміново покинути територію острова Гренландія.

Головні тези:

  • Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія стали на захист Гренландії.
  • На цьому тлі Трамп почав погрожувати митами своїм союзникам.

Що відомо про рішення Німеччини

Згідно з даними ЗМІ, розвідувальну групу Бундесверу направили до Гренландії 15 січня.

Таким чином офіційний Берлін хотів продемонструвати свою присутність на острові на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа та його адміністрації.

Німецькі військові повинні були вивчати можливості надання підтримки країні-партнерці по НАТО — Данії — до прикладу, в сфері морського спостереження.

Однак, за словами інсайдерів, вранці 15 солдатів ФРН отримали екстрений наказ вилетіти додому, хоча ще вчора тривалість їхнього перебування у Гренландії була невідома.

Ба більше, вказано, що всі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.

Ще вчора адмірал Паулі заявив, що вони обмінялися думками з данцями щодо можливостей подальшої співпраці та планують наступні кроки. Сьогодні ж о 8:30 ранку солдати вже були в аеропорту з усім спорядженням, готові вирушати назад до Німеччини, — розповідають німецькі журналісти.

