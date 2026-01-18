Німеччина екстрено відкликала своїх військових із Гренландії

Згідно з даними німецького видання BILD, офіційний Берлін віддав наказ своїм військовим терміново покинути територію острова Гренландія.
Головні тези:
- Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія стали на захист Гренландії.
- На цьому тлі Трамп почав погрожувати митами своїм союзникам.
Що відомо про рішення Німеччини
Згідно з даними ЗМІ, розвідувальну групу Бундесверу направили до Гренландії 15 січня.
Таким чином офіційний Берлін хотів продемонструвати свою присутність на острові на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа та його адміністрації.
Німецькі військові повинні були вивчати можливості надання підтримки країні-партнерці по НАТО — Данії — до прикладу, в сфері морського спостереження.
Однак, за словами інсайдерів, вранці 15 солдатів ФРН отримали екстрений наказ вилетіти додому, хоча ще вчора тривалість їхнього перебування у Гренландії була невідома.
Ба більше, вказано, що всі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.
