Германия экстренно отозвала своих военных из Гренландии

Согласно данным немецкого издания BILD, официальный Берлин отдал приказ своим военным срочно покинуть территорию острова Гренландия.
Главные тезисы
- Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания встали на защиту Гренландии.
- На этом фоне Трамп начал угрожать пошлинами своим союзникам.
Что известно о решении Германии
Согласно данным СМИ, разведывательную группу Бундесвера направили в Гренландию 15 января.
Таким образом, официальный Берлин хотел продемонстрировать свое присутствие на острове на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации.
Немецкие военные должны были изучать возможности оказания поддержки стране-партнеру по НАТО — Дании — к примеру, в сфере морского наблюдения.
Однако, по словам инсайдеров, утром 15 солдат ФРГ получили экстренный приказ вылететь домой, хотя еще вчера их время пребывания в Гренландии было неизвестно.
Более того, указано, что все запланированные встречи пришлось срочно отменить.
