Германия экстренно отозвала своих военных из Гренландии

Что известно о решении Германии

Согласно данным СМИ, разведывательную группу Бундесвера направили в Гренландию 15 января.

Таким образом, официальный Берлин хотел продемонстрировать свое присутствие на острове на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации.

Немецкие военные должны были изучать возможности оказания поддержки стране-партнеру по НАТО — Дании — к примеру, в сфере морского наблюдения.

Однако, по словам инсайдеров, утром 15 солдат ФРГ получили экстренный приказ вылететь домой, хотя еще вчера их время пребывания в Гренландии было неизвестно.

Более того, указано, что все запланированные встречи пришлось срочно отменить.