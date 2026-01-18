Германия экстренно отозвала своих военных из Гренландии
Германия экстренно отозвала своих военных из Гренландии

Что известно о решении Германии
Источник:  Bild

Согласно данным немецкого издания BILD, официальный Берлин отдал приказ своим военным срочно покинуть территорию острова Гренландия.

Главные тезисы

  • Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания встали на защиту Гренландии.
  • На этом фоне Трамп начал угрожать пошлинами своим союзникам.

Что известно о решении Германии

Согласно данным СМИ, разведывательную группу Бундесвера направили в Гренландию 15 января.

Таким образом, официальный Берлин хотел продемонстрировать свое присутствие на острове на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации.

Немецкие военные должны были изучать возможности оказания поддержки стране-партнеру по НАТО — Дании — к примеру, в сфере морского наблюдения.

Однако, по словам инсайдеров, утром 15 солдат ФРГ получили экстренный приказ вылететь домой, хотя еще вчера их время пребывания в Гренландии было неизвестно.

Более того, указано, что все запланированные встречи пришлось срочно отменить.

Еще вчера адмирал Паули заявил, что они обменялись мнениями с датчанами о возможностях дальнейшего сотрудничества и планируют следующие шаги. Сегодня же в 8:30 утра солдаты уже были в аэропорту со всем снаряжением, готовы отправляться обратно в Германию, — рассказывают немецкие журналисты.

