Новий пакет санкцій ЄС проти РФ до другої річниці війни буде найслабшим з усіх

Єврокомісія запропонує 13-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме візові заборони та замороження активів для сотень осіб, але без жодних нових заборон на імпорт.

13-й пакет санкцій проти РФ: що відомо

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що 13-й пакет санкцій буде найслабшим з усіх. За словами журналіста, у пакет увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні, — зазначив Йозвяк. Поширити

As expected: judging from the confessionals, the next 🇪🇺 sanctions package on 🇷🇺 will only consist of visa bans/asset freezes of some 250 ppl/entities. To coincide with 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 it is set to be the weakest & most unambitious package to date https://t.co/0Ys5mJ2bU0 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2024

Reuters із посиланням на неназваних дипломатів ЄС пише, що у пакеті не буде жодних нових заборон на імпорт.

Деякі країни ЄС закликають заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, проте Комісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили до 24 лютого.

Пакет має бути ухвалено одноголосно.

Будуть сотні списків... юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв (компаній), — сказав один із дипломатів. Поширити

Також пакет розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення .

Джерела додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Комісія швидко запропонує 14-й пакет, який може включати деякі нові заборони на імпорт.

ЄС уже заборонив імпорт великих товарів, таких як імпорт російської нафти морським транспортом і, нещодавно, алмазів.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.