Новый пакет санкций ЕС против РФ ко второй годовщине войны будет самым слабым из всех

Еврокомиссия предложит 13-й пакет санкций против РФ, который будет содержать визовые запреты и заморозку активов для сотен человек, но без новых запретов на импорт.

13-й пакет санкций против РФ: что известно

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 13-й пакет санкций будет самым слабым из всех. По словам журналиста, в пакет войдут визовые запреты и заморозка активов около 250 человек и организаций.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодняшний день, — отметил Йозвяк. Поделиться

As expected: judging from the confessionals, the next 🇪🇺 sanctions package on 🇷🇺 will only consist of visa bans/asset freezes of some 250 ppl/entities. To coincide with 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 it is set to be the weakest & most unambitious package to date https://t.co/0Ys5mJ2bU0 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2024

Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что в пакете не будет никаких новых запретов на импорт.

Некоторые страны ЕС призывают запретить больше российского экспорта, например алюминия, однако Комиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов, чтобы его быстро приняли до 24 февраля.

Пакет должен быть принят единогласно.

Будут сотни списков… юридических и физических лиц. Никаких громких названий (компаний), — сказал один из дипломатов. Поделиться

Также пакет расширит список российских компаний, которым фирмы из ЕС не могут продавать. товары двойного назначения .

Источники добавили, что после принятия 13-го пакета санкций, Комиссия быстро предложит 14-й пакет, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

ЕС уже запретил импорт крупных товаров, таких как импорт российской нефти морским транспортом и недавно алмазов.

В Брюсселе считают, что осталось немного, в отношении чего страны ЕС могли бы достичь единого согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.