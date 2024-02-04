Новый пакет санкций ЕС против РФ ко второй годовщине войны будет самым слабым из всех
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Экономика
Дата публикации

Новый пакет санкций ЕС против РФ ко второй годовщине войны будет самым слабым из всех

ЕС
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Источник:  Рикард Йозвяк

Еврокомиссия предложит 13-й пакет санкций против РФ, который будет содержать визовые запреты и заморозку активов для сотен человек, но без новых запретов на импорт.

13-й пакет санкций против РФ: что известно

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 13-й пакет санкций будет самым слабым из всех. По словам журналиста, в пакет войдут визовые запреты и заморозка активов около 250 человек и организаций.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодняшний день, — отметил Йозвяк.

Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что в пакете не будет никаких новых запретов на импорт.

Некоторые страны ЕС призывают запретить больше российского экспорта, например алюминия, однако Комиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов, чтобы его быстро приняли до 24 февраля.

Пакет должен быть принят единогласно.

Будут сотни списков… юридических и физических лиц. Никаких громких названий (компаний), — сказал один из дипломатов.

Также пакет расширит список российских компаний, которым фирмы из ЕС не могут продавать. товары двойного назначения .

Источники добавили, что после принятия 13-го пакета санкций, Комиссия быстро предложит 14-й пакет, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

ЕС уже запретил импорт крупных товаров, таких как импорт российской нефти морским транспортом и недавно алмазов.

В Брюсселе считают, что осталось немного, в отношении чего страны ЕС могли бы достичь единого согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.

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