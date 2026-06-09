Новий трейлер фільму "Сузір'я Великого Пса" вже в мережі — відео

Вже 27 серпня на великі екрани вийде довгоочікуваний постапокаліптичний науково-фантастичний фільм "Сузір'я Великого Пса" (The Dog Stars) від культового англійського режисера Рідлі Скотта. А просто зараз користувачі мережі активно обговорюють новий інтригуючий трейлер.

Цікаві подробиці про фільм "Сузір'я Великого Пса"

Сюжет історії розгортається в постапокаліптичному світі, де жахливий вірус грипу знищив більшу частину людства.

Головний герой на ім'я Хіг — колишній пілот цивільної авіації — втратив кохану дружину, однак продовжує боротися за власне життя.

Він повинен об'єднати зусилля з іншими людьми, що вижили, щоб врятуватися від банди бродячих мародерів, яких називають Женцями.

Що важливо розуміти, ця історія базується на однойменному романі 2012 року американського письменника Пітера Геллера.

Головна роль дісталася молодій зірці Голлівуду Джейкобу Елорді ("Франкенштейн", "Буремний перевал", серіал "Ейфорія").

До акторської команди також приєдналися Джош Бролін, Марґарет Кволлі, Гай Пірс, Еллісон Дженні та Бенедикт Вонг.

Як глядачі реагують на новий трейлер фільму: