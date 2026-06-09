Новий трейлер фільму "Сузір'я Великого Пса" вже в мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Новий трейлер фільму "Сузір'я Великого Пса" вже в мережі — відео

Цікаві подробиці про фільм "Сузір'я Великого Пса"
Джерело:  online.ua

Вже 27 серпня на великі екрани вийде довгоочікуваний постапокаліптичний науково-фантастичний фільм "Сузір'я Великого Пса" (The Dog Stars) від культового англійського режисера Рідлі Скотта. А просто зараз користувачі мережі активно обговорюють новий інтригуючий трейлер.

Головні тези:

  • Події цієї історії розгортаються в постапокаліптичному світі.
  • Головним героям доведеться боротися за своє життя, поки не стало надто пізно.

Цікаві подробиці про фільм "Сузір'я Великого Пса"

Сюжет історії розгортається в постапокаліптичному світі, де жахливий вірус грипу знищив більшу частину людства.

Головний герой на ім'я Хіг — колишній пілот цивільної авіації — втратив кохану дружину, однак продовжує боротися за власне життя.

Він повинен об'єднати зусилля з іншими людьми, що вижили, щоб врятуватися від банди бродячих мародерів, яких називають Женцями.

Що важливо розуміти, ця історія базується на однойменному романі 2012 року американського письменника Пітера Геллера.

Головна роль дісталася молодій зірці Голлівуду Джейкобу Елорді ("Франкенштейн", "Буремний перевал", серіал "Ейфорія").

До акторської команди також приєдналися Джош Бролін, Марґарет Кволлі, Гай Пірс, Еллісон Дженні та Бенедикт Вонг.

Як глядачі реагують на новий трейлер фільму:

  • Режисером виступив 88-річний чоловік, і ця цифра продовжує зростати. Вам можуть подобатися його фільми, а можуть і ні, але Рідлі Скотт має захопливу пристрасть до їх створення;

  • Джейкоб Елорді — це новий Бред Пітт;

  • Не можу дочекатися, я люблю Рідлі Скотта, він чудовий режисер;

  • Заради таких кіноновинок варто жити;

  • Чудовий акторський каст!;

  • Перший трейлер мене вразив більше.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Геллі Беррі знову наречена
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Копія Анджеліни". Донька Джолі шокувала фанатів у новому кліпі
Шайло знову у центрі уваги
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Він був розлючений". Шерон Стоун розкрила причину розлучення з чоловіком
Шерон Стоун

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?