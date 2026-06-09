Новый трейлер фильма "Созвездие Пса" уже в сети — видео

Уже 27 августа на большие экраны выйдет долгожданный постапокалиптический научно-фантастический фильм "Созвездие Пса" (The Dog Stars) от культового английского режиссера Ридли Скотта. А прямо сейчас пользователи сети активно обсуждают новый интригующий трейлер.

Интересные подробности о фильме "Созвездие Пса"

Сюжет истории разворачивается в постапокалиптическом мире, где ужасающий вирус гриппа уничтожил большую часть человечества.

Главный герой по имени Хиг — бывший пилот гражданской авиации — потерял любимую жену, однако продолжает бороться за собственную жизнь.

Он должен объединить усилия с другими выжившими людьми, чтобы спастись от банды бродячих мародеров, которых называют Жнецами.

Что важно понимать, эта история базируется на одноименном романе 2012 американского писателя Питера Геллера.

Главная роль досталась молодой звезде Голливуда Джейкобу Элорди (“Франкенштейн”, “Буремный перевал”, сериал “Эйфория”).

К актерской команде также присоединились Джош Бролин, Маргарет Кволли, Гай Пирс, Эллисон Дженни и Бенедикт Вонг.

Как зрители реагируют на новый трейлер фильма: