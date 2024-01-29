Обламають зуби. Кулеба відповів на зазіхання угорських ультраправих на Закарпаття

Ультраправі угорські політики "обламають зуби" з мріями про повернення Закарпаття. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба відреагував на заяви угорських ультраправих щодо Закарпаття

Кулеба на брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто відповів на заяви угорських ультраправих про претензії щодо Закарпаття.

Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки… Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше. І ще раз у цьому контексті хочу подякувати Петеру за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини. Поширити

Перед цим Сійярто сказав, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Війна триває майже два роки: ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України. Ми хочемо, щоб наші сусіди мали мир, — сказав угорський міністр. Поширити

Що сказали угорські ультраправі щодо Закарпаття

Напередодні лідер угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ.

Щодо війни в Україні, наше повідомлення дуже просте: негайне припинення вогню, мир і вирішення шляхом переговорів. Якщо ця війна закінчиться втратою Україною своєї державності, то як єдина угорська партія, яка займає таку позицію, дозвольте мені дати сигнал, що ми претендуємо на Закарпаття. Поширити

У 2022 році Тороцкаї на День незалежності Польщі побажав їй "знову мати спільний кордон з Угорщиною".