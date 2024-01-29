Обламають зуби. Кулеба відповів на зазіхання угорських ультраправих на Закарпаття

Ультраправі угорські політики "обламають зуби" з мріями про повернення Закарпаття. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба відреагував на заяви угорських ультраправих щодо Закарпаття
Кулеба на брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто відповів на заяви угорських ультраправих про претензії щодо Закарпаття.
Перед цим Сійярто сказав, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Що сказали угорські ультраправі щодо Закарпаття
Напередодні лідер угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ.
У 2022 році Тороцкаї на День незалежності Польщі побажав їй "знову мати спільний кордон з Угорщиною".
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