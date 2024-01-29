Обломают зубы. Кулеба ответил на посягательства венгерских ультраправых на Закарпатье

Ультраправые венгерские политики "обломают зубы" с мечтами о возвращении Закарпатья. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба отреагировал на заявления венгерских ультраправых по Закарпатью
Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто ответил на заявления венгерских ультраправых о претензиях по Закарпатью.
Перед этим Сийярто сказал, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Что сказали венгерские ультраправые по Закарпатью
Накануне лидер венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ.
В 2022 году Тороцкаи на День независимости Польши пожелал ей "опять иметь общую границу с Венгрией".
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