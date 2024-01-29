Обломают зубы. Кулеба ответил на посягательства венгерских ультраправых на Закарпатье

Ультраправые венгерские политики "обломают зубы" с мечтами о возвращении Закарпатья. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отреагировал на заявления венгерских ультраправых по Закарпатью

Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто ответил на заявления венгерских ультраправых о претензиях по Закарпатью.

Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения… Но если Путин обломал свои зубы об Украине, то отдельные венгерские политики, выражающие такие заявления, обломают их тем более. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии. Поделиться

Перед этим Сийярто сказал, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Война длится около двух лет: мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы хотим, чтобы у наших соседей был мир, — сказал венгерский министр. Поделиться

Что сказали венгерские ультраправые по Закарпатью

Накануне лидер венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ.

Относительно войны в Украине наше сообщение очень простое: немедленное прекращение огня, мир и решение путем переговоров. Если эта война закончится потерей Украины своей государственности, то как единственная венгерская партия, которая занимает такую позицию, позвольте мне дать сигнал, что мы претендуем на Закарпатье. Поделиться

В 2022 году Тороцкаи на День независимости Польши пожелал ей "опять иметь общую границу с Венгрией".