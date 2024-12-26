Одеський ексвійськком Борисов знову відправився до СІЗО — заставу збільшено

Печерський суд Києва 26 грудня обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову. Це утримання під вартою з можливістю вийти під заставу.
Головні тези:
- Одеський ексвійськком Євген Борисов знову відправився до СІЗО, де залишається під вартою з можливістю вийти під заставу.
- Борисова затримали утретє, оголосивши нові підозри за організацію перешкоджання законній діяльності Збройних сил та підробку документів.
- Під час розслідування з'явилася інформація про те, що родина Борисова під час війни в Україні придбала майно на мільйони доларів на іспанському узбережжі.
- Зеленський дав доручення звільнити Борисова після скандалу з незаконним збагаченням та відстороненням від посади.
- Євгену Борисову оголосили підозру у незаконному збагаченні та ухиленні від несення служби, використовуючи елементи конспірації для уникнення суду.
Одеський ексвійськком Борисов знову відправився під арешт
Обвинувачення просило обрати тримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України. Захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.
Нагадаємо, що колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова затримали втретє. Це сталося 25 грудня після того, як за нього внесли заставу у розмірі 39,364 млн грн.
Також йому повідомили про нові підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:
за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 — організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період),
за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 — організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
У ДБР заявили, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень.
Під час обрання запобіжного заходу захист ексвійськкома заявив, що поранення, які отримані "під час захисту Батьківщини" — це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета начебто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.
Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 млн грн.
Що відомо про справу колишнього військкома Борисова
Під час розслідування журналістів видання "Українська правда" стало відомо, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило військкома від посади.
Після скандалу з майном в Іспанії Зеленський дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.
22 липня 2023 року Євгену Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.
У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема про незаконне збагачення, про виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби та щодо підробки документів.
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