Одеський ексвійськком Борисов знову відправився до СІЗО — заставу збільшено

Печерський суд Києва 26 грудня обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову. Це утримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

Одеський ексвійськком Борисов знову відправився під арешт

Обвинувачення просило обрати тримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України. Захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Нагадаємо, що колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова затримали втретє. Це сталося 25 грудня після того, як за нього внесли заставу у розмірі 39,364 млн грн.

Також йому повідомили про нові підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 — організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період),

за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 — організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

У ДБР заявили, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень.

Під час обрання запобіжного заходу захист ексвійськкома заявив, що поранення, які отримані "під час захисту Батьківщини" — це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета начебто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.

Під час засідання захист ексвійськкома змінив позицію щодо того, від кого Борисов отримав поранення. Спочатку вони казали, що це був начебто голова ОВА, тепер кажуть — працівник Одеської військової адміністрації, який наразі мертвий. Поширити

Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 млн грн.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

Під час розслідування журналістів видання "Українська правда" стало відомо, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило військкома від посади.

Після скандалу з майном в Іспанії Зеленський дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.

19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів грн — це рекордна сума збагачення незаконним шляхом. Поширити

22 липня 2023 року Євгену Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.