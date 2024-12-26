Одесский экс-военком Борисов снова отправился в СИЗО — залог увеличен

Печерский суд Киева 26 декабря избрал меру пресечения одесскому эксвойскому Евгению Борисову. Это заключение под стражей с возможностью выйти под залог.
Главные тезисы
- Борисов задержан и отправлен в СИЗО за новые обвинения в организации препятствия Вооруженным Силам и подделке документов.
- Семья Борисова обвиняется в незаконном обогащении приобретением имущества на миллионы долларов в Испании в период войны.
- Зеленский приказал уволить Борисова по скандалу с незаконным обогащением и отстранением от должности.
- Бывший военком получил подозрение в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.
- Суд назначил залог в размере 402 млн грн для Борисова, который рассмотрел новые обвинения о нарушениях закона и мошенничестве.
Одесский экс-военком Борисов снова отправился под арест
Обвинение просило выбрать содержание под стражей, поскольку считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета.
Напомним, что бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов был задержан третий раз. Это произошло 25 декабря после того, как за него внесли залог в размере 39,364 млн. грн.
Также ему сообщили о новых подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 — организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период),
по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 — организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.
В ДБР заявили, что Борисов оформил себе небоевую травму как боевую и получил за нее из бюджета 165 тысяч гривен.
Во время избрания меры пресечения защита экс-военком заявила, что ранения, полученные "во время защиты Родины" — это ранение в результате шести выстрелов из пистолета вроде бы председателем Одесской военной администрации в ноги Борисову.
Суд заключил под стражу Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 млн грн.
Что известно о деле бывшего военкома Борисова
В ходе расследования журналистов "Украинская правда" стало известно, что семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины и отстранило военнослужащих от должности.
После скандала с имуществом в Испании Зеленский дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.
22 июля 2023 года Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.
В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении, о выездах на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы и подделки документов.
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