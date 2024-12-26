Одесский экс-военком Борисов снова отправился в СИЗО — залог увеличен

Печерский суд Киева 26 декабря избрал меру пресечения одесскому эксвойскому Евгению Борисову. Это заключение под стражей с возможностью выйти под залог.

Одесский экс-военком Борисов снова отправился под арест

Обвинение просило выбрать содержание под стражей, поскольку считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета.

Напомним, что бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов был задержан третий раз. Это произошло 25 декабря после того, как за него внесли залог в размере 39,364 млн. грн.

Также ему сообщили о новых подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 — организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период),

по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 — организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.

В ДБР заявили, что Борисов оформил себе небоевую травму как боевую и получил за нее из бюджета 165 тысяч гривен.

Во время избрания меры пресечения защита экс-военком заявила, что ранения, полученные "во время защиты Родины" — это ранение в результате шести выстрелов из пистолета вроде бы председателем Одесской военной администрации в ноги Борисову.

Во время заседания защита эксвоенкома изменила позицию относительно того, от кого Борисов получил ранения. Сначала они говорили, что это был вроде бы председатель ОВА, теперь говорят — работник Одесской военной администрации, который сейчас мертв. Поделиться

Суд заключил под стражу Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 млн грн.

Что известно о деле бывшего военкома Борисова

В ходе расследования журналистов "Украинская правда" стало известно, что семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины и отстранило военнослужащих от должности.

После скандала с имуществом в Испании Зеленский дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.

19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов грн — это рекордная сумма обогащения незаконным путем. Поделиться

22 июля 2023 года Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.