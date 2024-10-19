Що відомо про українських письменників-номінантів на отримання премії Астрід Ліндґрен

На отримання премії у 2025 році претендують 265 кандидатів з 72 країн та регіонів, серед яких 81 — нові кандидати з попередніх років.

До списку увійшли автори та ілюстратори, а також оповідачі та промоутери читання. Лауреата буде оголошено 1 квітня 2025 року.

Зокрема, до списку потрапили українські письменники Іван Андрусяк, Сашко Дерманський, Галина Вдовиченко.

До цього їх вже номінували на цю премію.

Іван Андрусяк — поет і дитячий письменник, літературний критик, перекладач. Автор повістей "Сетфа і її чакалка", "Вісім днів із життя Бурундука", "Морськосвинський детектив", збірок казок "Зайчикова книжечка" і "Третій сніг", історичної повісті для підлітків "Сірка на порох", збірок дитячої поезії. Став відомий в українській літературі в 1990-х у складі літературного угруповання "Нова деґенерація" (разом зі Степаном Процюком та Іваном Ципердюком). Був головним редактором "Фонтану казок" — дитячої редакції видавництва "Наш Формат". У 2023-му очолив відділ художньої літератури для дітей у видавництві "Богдан".

Іван Андрусяк

Сашко Дерманський — український дитячий письменник, член Національної спілки письменників України. Також відомий під псевдонімом Назар Діброва. Працював літературним редактором дитячого журналу "Стежка" й автором телепрограми "Марічкин кінозал" на телебаченні. У 2001 році він опублікував свої перші дитячі вірші, а у 2004-му вийшла його перша книга. Відомі твори Дерманського — цикл про "Чудового Чудовиська", "Мері" (у 2020-му внесена до почесного списку IBBY Honour List 2020), "Казки дракона Омелька", "Лімерики" та інші.

Сашко Дерманський

Галина Вдовиченко — українська письменниця, журналістка. У 2008 році написала дебютний роман "Пів яблука". Другий роман "Замок Гербуртів" отримав премію у номінації "романи" на конкурсі "Коронація слова — 2009" (надрукований під назвою "Тамдевін"). Її відомі дитячі твори — "Мишкові миші", "Засинай. Прокидайся", цикл про "36 і 6 котів", а також повість "Ліга непарних шкарпеток". Ця повість стала фіналістом конкурсу "Дитяча книга року BBC-2013", а твір "36 і 6 котів" отримав нагороду як "найсмішніша книга року".

Галина Вдовиченко

Що відомо про відбір номінантів та правила вручення премії Астрід Ліндґрен

Тільки призначені номінаційні органи та журі премії мають право пропонувати кандидатів на нагороду. Від України такий орган — український відділ Міжнародної ради з книг для молоді.

Кожна організація має право висунути загалом 4 кандидатів у таких категоріях: автор, ілюстратор, усний оповідач та популяризатор читанню. На премію висувають за всю творчість того чи іншого кандидата, а не за окремий твір.

Премію Астрід Ліндґрен (Astrid Lingren Memorial Award) заснував шведський уряд після смерті письменниці у 2002-му, щоб вшанувати її пам'ять. Нагорода присуджується щорічно з 2003 року. Її дають авторам, ілюстраторам, оповідачам, людям чи організаціям, які займаються популяризацією читання серед дітей та молоді. Нагорода не може бути присуджена посмертно.