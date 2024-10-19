Сразу трое украинских писателей были номинированы на престижную премию Астрид Линдгрен
Категория
Культура
Дата публикации

Сразу трое украинских писателей были номинированы на престижную премию Астрид Линдгрен

Иван Андрусяк
Читати українською
Источник:  online.ua

Сразу три украинских писателя были избраны номинантами на получение престижной Международной литературной премии Астрид Линдгрен, которой награждаются произведения детской и подростковой литературы.

Главные тезисы

  • Три украинских писателя - Иван Андрусяк, Саша Дерманский, Галина Вдовиченко - номинированы на премию Астрид Линдгрен, оказавшись в списке из 265 кандидатов из 72 стран
  • Премия Астрид Линдгрен ежегодно награждает авторов, иллюстраторов и популяризаторов чтения, причем размер приза составляет 5 миллионов шведских крон
  • Организаторами от Украины премии являются украинский отдел Международного совета по книгам для молодежи, который может выдвинуть всего 4 кандидата на награду в различных категориях
  • Иван Андрусяк, Саша Дерманский, Галина Вдовиченко - известные авторы детских произведений, чьи работы пользуются популярностью в Украине и за ее пределами
  • Премия Астрид Линдгрен учреждена в память о популярной писательнице и представляет собой одну из самых престижных наград в области детской и подростковой литературы

Что известно об украинских писателях-номинантах на получение премии Астрид Линдгрен

На получение премии в 2025 году претендуют 265 кандидатов из 72 стран и регионов, среди которых 81 — новые кандидаты с предыдущих лет.

В список вошли авторы и иллюстраторы, а также рассказчики и промоутеры чтения. Лауреат будет объявлен 1 апреля 2025 года.

В частности, в список попали украинские писатели Иван Андрусяк, Саша Дерманский, Галина Вдовиченко.

До этого они уже номинировали на эту премию.

Иван Андрусяк– поэт и детский писатель, литературный критик, переводчик. Автор повестей "Сетфа и ее ожилка", "Восемь дней из жизни Бурундука", "Моркосвинский детектив", сборников сказок "Зайчиковая книжечка" и "Третий снег", исторической повести для подростков "Сера на порох", сборников детской поэзии. Стал известен в украинской литературе в 1990-х в составе литературной группировки "Новая дегенерация" (вместе со Степаном Процюком и Иваном Ципердюком). Был главным редактором "Фонтана сказок" — детской редакции издательства "Наш Формат". В 2023 возглавил отдел художественной литературы для детей в издательстве "Богдан".

Трех украинских писателей номинировали на престижную премию Астрид Линдгрен
Иван Андрусяк

Саша Дерманский — украинский детский писатель, член Национального союза писателей Украины. Также известен под псевдонимом Назар Диброва. Работал литературным редактором детского журнала "Тропинка" и автором телепрограммы "Маричкин кинозал" на телевидении. В 2001 году он опубликовал свои первые детские стихи, а в 2004 вышла его первая книга. Известные произведения Дерманского — цикл о "Великолепном Чудовище", "Мэри" (в 2020-м внесен в почетный список IBBY Honour List 2020), "Сказки дракона Омелька", "Лимерики" и другие.

Трое украинских писателей номинировали на престижную премию Астрид Линдгрен
Саша Дерманский

Галина Вдовиченко — украинская писательница, журналистка. В 2008 году написала дебютный роман "Пол яблока". Второй роман "Замок Гербуртов" получил премию в номинации "романы" на конкурсе "Коронация слова — 2009" (напечатанный под названием "Тамдевин"). Ее известные детские произведения — "Мышечные мыши", "Засыпай. Просыпайся", цикл о "36 и 6 котах", а также повесть "Лига нечетных носков". Эта повесть стала финалистом конкурса "Детская книга года BBC-2013", а произведение "36 и 6 кошек" получило награду как "самая смешная книга года".

Трое украинских писателей номинировали на престижную премию Астрид Линдгрен
Галина Вдовиченко

Что известно об отборе номинантов и правилах вручения премии Астрид Линдгрен

Только назначенные номинационные органы и жюри премии могут предлагать кандидатов на награду. От Украины такой орган — украинский отдел Международного совета по книгам для молодежи.

Каждая организация имеет право выдвинуть в общей сложности 4 кандидата в следующих категориях: автор, иллюстратор, устный рассказчик и популяризатор чтению. На премию выдвигают за все творчество того или иного кандидата, а не отдельное произведение.

Премию Астрид Линдгрен (Astrid Lingren Memorial Award) учредил шведское правительство после смерти писательницы в 2002-м, чтобы почтить ее память. Награда присуждается ежегодно с 2003 года. Ее дают авторам, иллюстраторам, рассказчикам, людям или организациям, занимающимся популяризацией чтения среди детей и молодежи. Награда не может быть присуждена посмертно.

Размер премии — 5 миллионов шведских крон (около 550 тысяч долларов). Победителя выбирает жюри из 12 человек, среди них и один из членов семьи Астрид Линдгрен. Награду обычно вручает кронпринцесса Швеции Виктория в столице Швеции Стокгольме.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Два украинца номинированы на шведскую премию памяти Астрид Линдгрен
Два украинца номинированы на шведскую премию памяти Астрид Линдгрен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте
Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук
Паламарчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?