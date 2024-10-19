Сразу три украинских писателя были избраны номинантами на получение престижной Международной литературной премии Астрид Линдгрен, которой награждаются произведения детской и подростковой литературы.

Что известно об украинских писателях-номинантах на получение премии Астрид Линдгрен

На получение премии в 2025 году претендуют 265 кандидатов из 72 стран и регионов, среди которых 81 — новые кандидаты с предыдущих лет.

В список вошли авторы и иллюстраторы, а также рассказчики и промоутеры чтения. Лауреат будет объявлен 1 апреля 2025 года.

В частности, в список попали украинские писатели Иван Андрусяк, Саша Дерманский, Галина Вдовиченко.

До этого они уже номинировали на эту премию.

Иван Андрусяк– поэт и детский писатель, литературный критик, переводчик. Автор повестей "Сетфа и ее ожилка", "Восемь дней из жизни Бурундука", "Моркосвинский детектив", сборников сказок "Зайчиковая книжечка" и "Третий снег", исторической повести для подростков "Сера на порох", сборников детской поэзии. Стал известен в украинской литературе в 1990-х в составе литературной группировки "Новая дегенерация" (вместе со Степаном Процюком и Иваном Ципердюком). Был главным редактором "Фонтана сказок" — детской редакции издательства "Наш Формат". В 2023 возглавил отдел художественной литературы для детей в издательстве "Богдан".

Иван Андрусяк

Саша Дерманский — украинский детский писатель, член Национального союза писателей Украины. Также известен под псевдонимом Назар Диброва. Работал литературным редактором детского журнала "Тропинка" и автором телепрограммы "Маричкин кинозал" на телевидении. В 2001 году он опубликовал свои первые детские стихи, а в 2004 вышла его первая книга. Известные произведения Дерманского — цикл о "Великолепном Чудовище", "Мэри" (в 2020-м внесен в почетный список IBBY Honour List 2020), "Сказки дракона Омелька", "Лимерики" и другие.

Саша Дерманский

Галина Вдовиченко — украинская писательница, журналистка. В 2008 году написала дебютный роман "Пол яблока". Второй роман "Замок Гербуртов" получил премию в номинации "романы" на конкурсе "Коронация слова — 2009" (напечатанный под названием "Тамдевин"). Ее известные детские произведения — "Мышечные мыши", "Засыпай. Просыпайся", цикл о "36 и 6 котах", а также повесть "Лига нечетных носков". Эта повесть стала финалистом конкурса "Детская книга года BBC-2013", а произведение "36 и 6 кошек" получило награду как "самая смешная книга года".

Галина Вдовиченко

Что известно об отборе номинантов и правилах вручения премии Астрид Линдгрен

Только назначенные номинационные органы и жюри премии могут предлагать кандидатов на награду. От Украины такой орган — украинский отдел Международного совета по книгам для молодежи.

Каждая организация имеет право выдвинуть в общей сложности 4 кандидата в следующих категориях: автор, иллюстратор, устный рассказчик и популяризатор чтению. На премию выдвигают за все творчество того или иного кандидата, а не отдельное произведение.

Премию Астрид Линдгрен (Astrid Lingren Memorial Award) учредил шведское правительство после смерти писательницы в 2002-м, чтобы почтить ее память. Награда присуждается ежегодно с 2003 года. Ее дают авторам, иллюстраторам, рассказчикам, людям или организациям, занимающимся популяризацией чтения среди детей и молодежи. Награда не может быть присуждена посмертно.