Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте

Украинский писатель и журналист, лауреат Шевченковской премии, бывший пленник террористов "ДНР", Станислав Асеев снова получил ранения на фронте. Два месяца назад он был ранен возле Очеретино.

Станислав Асеев получил ранения на фронте

О своем ранении Асеев сообщил в соцсетях и поделился фотографиями из больницы.

Со мной снова произошло чудо. Этот отломок вошел мне в шею, не попал в артерию и застрял в мягких тканях. И осколок, попавший в грудную клетку, не пробил легкие. Еще один вытащили из уха, — написал Асеев. Поделиться

Knock knock knocking on heaven's door...

A miracle happened to me again. This piece of shrapnel entered my neck, missed the artery, and got stuck in soft tissue. And a fragment that got into my chest did not penetrate the lung. Another one was pulled out of my ear.

So I'm fine:) pic.twitter.com/6wpGURlpfz — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) July 2, 2024

Также Асеев показал снимок обломка и своей окровавленной военной формы.

Просто нужно обновить гардероб, — подписал фотографию военный. Поделиться

Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию у Очеретино Донецкой области.

Станислав Асеев: что известно

В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из ДНР. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».

В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.

Автор автобиографического романа "Мельхиоровый слон, или Человек, который думал", прозаической книги "Андерхилльские ведьмы: драма", стихов. В 2021 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу "В изоляции", а в следующем, в 2022-м, — за книгу "Светлый путь": история одного концлагеря".

Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.