Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте

Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте
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Источник:  online.ua

Украинский писатель и журналист, лауреат Шевченковской премии, бывший пленник террористов "ДНР", Станислав Асеев снова получил ранения на фронте. Два месяца назад он был ранен возле Очеретино.

Главные тезисы

  • Станислав Асеев, украинский писатель и журналист, вновь пострадал на фронте, получив ранения несколько месяцев после предыдущего ранения возле Очеретино.
  • Известен как бывший пленник террористов “ДНР”, Асеев активно борется за свободу и права пленных, обращаясь к международному сообществу за поддержкой.
  • Лауреат Шевченковской премии, Станислав Асеев является автором нескольких знаковых произведений, включая роман 'Мельхиоровый слон' и стихи.
  • Вступив в состав 109 батальона территориальной обороны, Асеев продолжает свою борьбу за свободу и независимость своей родины.

Станислав Асеев получил ранения на фронте

О своем ранении Асеев сообщил в соцсетях и поделился фотографиями из больницы.

Со мной снова произошло чудо. Этот отломок вошел мне в шею, не попал в артерию и застрял в мягких тканях. И осколок, попавший в грудную клетку, не пробил легкие. Еще один вытащили из уха, — написал Асеев.

Также Асеев показал снимок обломка и своей окровавленной военной формы.

Просто нужно обновить гардероб, — подписал фотографию военный.

Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию у Очеретино Донецкой области.

Станислав Асеев: что известно

В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из ДНР. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».

В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.

Автор автобиографического романа "Мельхиоровый слон, или Человек, который думал", прозаической книги "Андерхилльские ведьмы: драма", стихов. В 2021 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу "В изоляции", а в следующем, в 2022-м, — за книгу "Светлый путь": история одного концлагеря".

Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.

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