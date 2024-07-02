Украинский писатель и журналист Станислав Асеев вторично получил ранения на фронте

Украинский писатель и журналист, лауреат Шевченковской премии, бывший пленник террористов "ДНР", Станислав Асеев снова получил ранения на фронте. Два месяца назад он был ранен возле Очеретино.
Главные тезисы
- Станислав Асеев, украинский писатель и журналист, вновь пострадал на фронте, получив ранения несколько месяцев после предыдущего ранения возле Очеретино.
- Известен как бывший пленник террористов “ДНР”, Асеев активно борется за свободу и права пленных, обращаясь к международному сообществу за поддержкой.
- Лауреат Шевченковской премии, Станислав Асеев является автором нескольких знаковых произведений, включая роман 'Мельхиоровый слон' и стихи.
- Вступив в состав 109 батальона территориальной обороны, Асеев продолжает свою борьбу за свободу и независимость своей родины.
Станислав Асеев получил ранения на фронте
О своем ранении Асеев сообщил в соцсетях и поделился фотографиями из больницы.
Knock knock knocking on heaven's door...— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) July 2, 2024
A miracle happened to me again. This piece of shrapnel entered my neck, missed the artery, and got stuck in soft tissue. And a fragment that got into my chest did not penetrate the lung. Another one was pulled out of my ear.
So I'm fine:) pic.twitter.com/6wpGURlpfz
Также Асеев показал снимок обломка и своей окровавленной военной формы.
Уточняется, что за два месяца до этого Станислав получил контузию у Очеретино Донецкой области.
Станислав Асеев: что известно
В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из ДНР. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».
В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.
Автор автобиографического романа "Мельхиоровый слон, или Человек, который думал", прозаической книги "Андерхилльские ведьмы: драма", стихов. В 2021 году стал лауреатом Шевченковской премии за книгу "В изоляции", а в следующем, в 2022-м, — за книгу "Светлый путь": история одного концлагеря".
Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.
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