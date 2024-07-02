Український письменник та журналіст Станіслав Асєєв вдруге отримав поранення на фронті

Український письменник та журналіст, лауреат Шевченківської премії, колишній бранець терористів "ДНР", Станіслав Асєєв знову отримав поранення на фронті. Два місяці тому його було поранено біля Очеретиного.

Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Про своє поранення Асєєв повідомив у соцмережах та поділився світлинами з лікарні.

Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, не влучив у артерію і застряг у м'яких тканинах. І осколок, який влучив у грудну клітку, не пробив легені. Ще один витягли з вуха, — написав Асєєв . Поширити

Knock knock knocking on heaven's door...

A miracle happened to me again. This piece of shrapnel entered my neck, missed the artery, and got stuck in soft tissue. And a fragment that got into my chest did not penetrate the lung. Another one was pulled out of my ear.

So I'm fine:) pic.twitter.com/6wpGURlpfz — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) July 2, 2024

Також Асєєв показав знімок уламка та своєї закривавленої військової форми.

Просто треба оновити гардероб, — підписав світлину військовий. Поширити

Уточнюється, що за два місяці до цього Станіслав отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.

Станіслав Асєєв: що відомо

У 2017 році донецького журналіста Станіслава Асєєва викрали та утримували бойовики з “ДНР”. З полону він вийшов 29 грудня 2019 року в рамках обміну «76 на 127».

У 2020 році Асєєв виступив із промовою у Раді Європи, де він попросив країни-учасники натиснути на Росію задля звільнення полонених.

Автор автобіографічного роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", прозової книги "Андерхилльские ведьмы: драма", поезій. У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, — за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".

Під час повномасштабного російського вторгнення служить у 109-му батальйоні 109-ї окремої бригади територіальної оборони.