Український письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Український письменник, журналіст і військовослужбовець, колишній бранець терористів “ДНР” Станіслав Асєєв повідомив, що отримав поранення на фронті і перебуває у лікарні.
Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
У дописі на X (Twitter) Асєєв повідомив, що отримав поранення та перебуває у лікарні зі струсом мозку.
Пізніше, вже в іншому дописі, Асєєв подякував за підтримку і написав, що він в порядку, але не може давати коментарі журналістам.
Станіслав Асєєв: що відомо
У 2017 році донецького журналіста Станіслава Асєєва викрали та утримували бойовики з “ДНР”. З полону він вийшов 29 грудня 2019 року в рамках обміну «76 на 127».
У 2020 році Асєєв виступив із промовою у Раді Європи, де він попросив країни-учасники натиснути на Росію задля звільнення полонених.
Є автором книжок “«Світлий шлях»: історія одного концтабору”, “В ізоляції”, “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал: Роман-автобиография”.
За книгу “В ізоляції” у 2021 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Під час повномасштабного російського вторгнення служить у 109-му батальйоні 109-ї окремої бригади територіальної оборони.
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