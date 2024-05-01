Український письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Український письменник, журналіст і військовослужбовець, колишній бранець терористів “ДНР” Станіслав Асєєв повідомив, що отримав поранення на фронті і перебуває у лікарні.

Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

У дописі на X (Twitter) Асєєв повідомив, що отримав поранення та перебуває у лікарні зі струсом мозку.

Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку. Незабаром я знову звернуся до вас за допомогою, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив, — написав Станіслав. Поширити

I'm alive, although according to all the laws of physics and probability I should have died. The positions, unfortunately, have been lost. Now I'm in the hospital with a concussion.



Soon I will ask you for help again, since in material terms our unit has lost a lot. pic.twitter.com/BiZ26iy9BL — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 1, 2024

Пізніше, вже в іншому дописі, Асєєв подякував за підтримку і написав, що він в порядку, але не може давати коментарі журналістам.

Шановні друзі та колеги журналісти! дякую за підтримку, я в порядку, але я не можу зараз давати коментарі, мені потрібно трохи відпочити. Спасибі за розуміння. Поширити

Dear friends and fellow journalists,

thank you for your support, I’m fine, but I can’t give any comments now, I need to rest a little.

Thank you for understanding. pic.twitter.com/4f3JMdSqcv — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 1, 2024

Станіслав Асєєв: що відомо

У 2017 році донецького журналіста Станіслава Асєєва викрали та утримували бойовики з “ДНР”. З полону він вийшов 29 грудня 2019 року в рамках обміну «76 на 127».

У 2020 році Асєєв виступив із промовою у Раді Європи, де він попросив країни-учасники натиснути на Росію задля звільнення полонених.

Є автором книжок “«Світлий шлях»: історія одного концтабору”, “В ізоляції”, “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал: Роман-автобиография”.

За книгу “В ізоляції” у 2021 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Під час повномасштабного російського вторгнення служить у 109-му батальйоні 109-ї окремої бригади територіальної оборони.