Украинский писатель и журналист Станислав Асеев получил ранение на фронте
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Украинский писатель и журналист Станислав Асеев получил ранение на фронте

Станислав Асеев
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Источник:  online.ua

Украинский писатель, журналист и военнослужащий, бывший пленник террористов "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что получил ранения на фронте и находится в больнице.

Станислав Асеев получил ранения на фронте

В посте на X (Twitter) Асеев сообщил, что получил ранение и находится в больнице с сотрясением мозга.

Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга. Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение многое потеряло, — написал Станислав.

Позже, уже в другом сообщении, Асеев поблагодарил за поддержку и написал, что он в порядке, но не может давать комментарии журналистам.

Дорогие друзья и коллеги журналисты! Спасибо за поддержку, я в порядке, но я не могу сейчас давать комментарии, мне нужно немного отдохнуть. Спасибо за понимание.

Станислав Асеев: что известно

В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из “ДНР”. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».

В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.

Является автором книг “Светлый путь”: история одного концлагеря”, “В изоляции”, “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал: Роман-автобиография”.

За книгу "В изоляции" в 2021 году стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.

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