Украинский писатель и журналист Станислав Асеев получил ранение на фронте

Украинский писатель, журналист и военнослужащий, бывший пленник террористов "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что получил ранения на фронте и находится в больнице.

Станислав Асеев получил ранения на фронте

В посте на X (Twitter) Асеев сообщил, что получил ранение и находится в больнице с сотрясением мозга.

Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга. Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение многое потеряло, — написал Станислав. Поделиться

I'm alive, although according to all the laws of physics and probability I should have died. The positions, unfortunately, have been lost. Now I'm in the hospital with a concussion.



Soon I will ask you for help again, since in material terms our unit has lost a lot. pic.twitter.com/BiZ26iy9BL — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 1, 2024

Позже, уже в другом сообщении, Асеев поблагодарил за поддержку и написал, что он в порядке, но не может давать комментарии журналистам.

Дорогие друзья и коллеги журналисты! Спасибо за поддержку, я в порядке, но я не могу сейчас давать комментарии, мне нужно немного отдохнуть. Спасибо за понимание. Поделиться

Dear friends and fellow journalists,

thank you for your support, I’m fine, but I can’t give any comments now, I need to rest a little.

Thank you for understanding. pic.twitter.com/4f3JMdSqcv — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 1, 2024

Станислав Асеев: что известно

В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из “ДНР”. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».

В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.

Является автором книг “Светлый путь”: история одного концлагеря”, “В изоляции”, “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал: Роман-автобиография”.

За книгу "В изоляции" в 2021 году стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.