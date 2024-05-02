Украинский писатель и журналист Станислав Асеев получил ранение на фронте

Украинский писатель, журналист и военнослужащий, бывший пленник террористов "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что получил ранения на фронте и находится в больнице.
Станислав Асеев получил ранения на фронте
В посте на X (Twitter) Асеев сообщил, что получил ранение и находится в больнице с сотрясением мозга.
Позже, уже в другом сообщении, Асеев поблагодарил за поддержку и написал, что он в порядке, но не может давать комментарии журналистам.
Станислав Асеев: что известно
В 2017 году донецкого журналиста Станислава Асеева похитили и удерживали боевики из “ДНР”. Из плена он вышел 29 декабря 2019 в рамках обмена «76 на 127».
В 2020 году Асеев выступил с речью в Совете Европы, где он попросил страны-участники надавить на Россию для освобождения пленных.
Является автором книг “Светлый путь”: история одного концлагеря”, “В изоляции”, “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал: Роман-автобиография”.
За книгу "В изоляции" в 2021 году стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Во время полномасштабного российского вторжения служит в 109 батальоне 109 отдельной бригады территориальной обороны.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-