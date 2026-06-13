Офісним працівникам доводиться "няньчитися" з ШІ — фахівці обурені

Станом на сьогодні штучний інтелект, який повинен був спростити життя офісних працівників, лише ускладнив його. Результати нового дослідження Work AI Institute вказують на появу нового явища, яке вже встигли охрестити "botsitting" ("няньчитися" з чат-ботами - ред.). Фактично йдеться про те, що люди в офісах вимушені не лише виконувати свої професійні обов'язки, а й також наглядати за роботою ШІ.
Головні тези:
- Ботсітинг для багатьох працівників перетворився на рутинну та виснажливу роботу.
- Окрім того, вона доволі часто підштовхує фахівців до думок про звільнення.
ШІ ускладнив життя багатьох працівників, а не полегшив його
Команда Work AI Institute об’єднала свої зусилля з колегами з університетів Нотр-Дам, Стенфорда та UC Berkeley, щоб з’ясувати, що насправді відбувається.
Згідно з їхніми підрахунками, загалом офісні працівники витрачають у середньому 6,4 години на тиждень, щоб “няньчитися” з чат-ботами.
Учасниками цього дослідження стали 6000 фахівців із США, Великої Британії та Австралії, які є представниками цифрових професій.
З заявою з цього приводу виступила авторка дослідження Ребекка Хайнс.
Вона одразу звернула увагу на те, що чимала частина "втраченої" продуктивності” йде на роботу, яку працівники не повинні були виконувати.
Ба більше, вказано, що фахівці, які витрачають занадто багато часу на таке "няньчення", на 73% частіше розглядають сценарій звільнення зі своєї посади.
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