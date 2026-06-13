Офисным работникам приходится "нянчиться" с ИИ — специалисты возмущены
Категория
Технологии
Дата публикации

Офисным работникам приходится "нянчиться" с ИИ — специалисты возмущены

ИИ усложнил жизнь многих работников, а не облегчил ее
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Источник:  Business Insider

По состоянию на сегодняшний день искусственный интеллект, который должен был упростить жизнь офисных работников, только усложнил ее. Результаты нового исследования Work AI Institute указывают на появление нового явления, которое уже успели окрестить "botsitting" ("нянчиться" с чат-ботами – ред.). Фактически речь идет о том, что люди в офисах вынуждены не только выполнять свои профессиональные обязанности, но также присматривать за работой ИИ.

Главные тезисы

  • Ботситинг для многих работников превратился в рутинную и изнурительную работу.
  • Кроме того, она часто подталкивает специалистов к мыслям об увольнении.

ИИ усложнил жизнь многих работников, а не облегчил ее

Команда Work AI Institute объединила свои усилия с коллегами из университетов Нотр-Дам, Стэнфорда и UC Berkeley, чтобы выяснить, что на самом деле происходит.

Согласно их подсчетам, в целом офисные работники тратят в среднем 6,4 часа в неделю, чтобы "нянчиться" с чат-ботами.

Участниками этого исследования стали 6000 специалистов из США, Великобритании и Австралии, которые являются представителями цифровых профессий.

Под "ботситингом" понимаются действия типа подачи контекста ИИ-системам, проверки их ответов, исправления ошибок и "доработки" результатов, которые изначально должны быть готовы к использованию. Авторы подчеркивают, что это зачастую незаметная и неучтенная форма труда.

С заявлением по этому поводу выступила автор исследования Ребекка Хайнс.

Она сразу обратила внимание на то, что большая часть "потерянной" производительности идет на работу, которую работники не должны были выполнять.

Более того, указано, что специалисты, которые тратят слишком много времени на такое "няньчение", на 73% чаще рассматривают сценарий увольнения со своей должности.

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