ОГП оголосив завершення розслідування щодо Януковича та 16 ексвисокопосадовців

17 червня стало відомо, що завершено розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича та 16 колишніх високопосадовців у справах про систему узурпації влади, а також злочинів проти Майдану. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

ОГП оголосив результати резонансного розслідування

Як зазначив Руслан Кравченко, йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної організації, яку у 2010–2014 роках створив і очолив колишній президент України Віктор Янукович.

Для мене ця справа має особливе значення. Свого часу я, як старший групи прокурорів, здійснював процесуальне керівництво у справі про державну зраду Віктора Януковича та особисто підписував обвинувальний акт щодо нього за сприяння веденню агресивної війни з боку росії. Тоді суд визнав його винним і призначив 13 років позбавлення волі. Руслан Кравченко Генеральний прокурор України

У межах масштабного розслідування стало відомо, що після вступу на посаду президента у 2010 році Янукович почав використовувати свої повноваження не в інтересах держави.

Фактично він почав встановлювати особистий контролю над ключовими державними інституціями.

До цих злочинних процесів були залучені наближені до нього посадовці з досвідом роботи в органах влади, правоохоронній системі та секторі безпеки.

Учасники організації обіймали впливові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, силових структурах, прокуратурі, судах, місцевих адміністраціях та інших державних органах. Формально вони діяли в межах закону, однак фактично виконували завдання в інтересах Януковича та пов’язаних із ним осіб.

Окремий блок справи присвячений подіям Революції Гідності. Після відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС масові протести були сприйняті тодішньою владою як загроза її подальшому існуванню. За даними слідства, Янукович доручив застосувати правоохоронців і військових для придушення протестів у центрі Києва.

До реалізації цих рішень були залучені керівники МВС, СБУ, Міноборони, Генеральної прокуратури та інші посадовці. Наслідком стали силові розгони учасників протесту та трагічні події 18–20 лютого 2014 року на Майдані.

За даними слідства, у період із 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок дій членів злочинної організації загинули 70 цивільних осіб, а понад 1200 протестувальників зазнали поранень.

У межах провадження до відповідальності притягуються 17 колишніх високопосадовців, серед яких Янукович, експрем’єр-міністр, колишній генеральний прокурор, керівництво МВС, СБУ, Міноборони, Збройних сил, столичної міліції та спецпідрозділу «Беркут».

За клопотанням сторони обвинувачення всім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрювані перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, розслідування проводилося за спеціальною процедурою in absentia.

Завершення досудового розслідування не означає завершення справи. Це лише початок наступного етапу — притягнення винних до відповідальності в суді.