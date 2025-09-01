Зрадник Янукович "підспівує" російській пропаганді щодо України та НАТО
Зрадник Янукович "підспівує" російській пропаганді щодо України та НАТО

Янукович
Джерело:  online.ua

Експрезидент-втікач, колаборант і зрадник Віктор Янукович, яки понад 10 років живе у Росії, неочікувано вийшов на публіку. У дусі російської пропаганди він брехливо розказав про свою роль у зближенні України з Європою. 

“Євроінтегратор”: Янукович заговорив про Україну, ЄС та НАТО

Янукович цинічно заявив, що цілеспрямовано працював за зближення України з ЄС, але європейці нібито поводилися некоректно.

Я вів Україну в Євросоюз, але країни Європи поводили себе зарозуміло, не хотіли зрозуміти економічну ситуацію в країні, - бреше Янукович.

Крім того, експрезидент України та засуджений за державну зраду політик зазначив, що завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО.

І додав, що вступ Києва до альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни.

Ці заяви Янукович зробив на тлі виступу Путіна у Китаї, де російський диктатор заявив, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин “кризи в Україні”.

Янукович

