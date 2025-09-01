Предатель Янукович "подпевает" российской пропаганде насчет Украины и НАТО

Сбежавший экспрезидент, коллаборант и предатель Виктор Янукович, более 10 лет живущий в России, неожиданно вышел на публику. В духе российской пропаганды он лживо рассказал о своей роли в сближении Украины с Европой.

"Евроинтегратор": Янукович заговорил об Украине, ЕС и НАТО

Янукович цинично заявил, что целенаправленно работал за сближение Украины с ЕС, но европейцы якобы вели себя некорректно.

Я вел Украину в Евросоюз, но страны Европы вели себя высокомерно, не хотели понять экономическую ситуацию в стране, — лжет Янукович. Поделиться

Кроме того, экспрезидент Украины и осужденный за государственную измену политик отметил, что всегда был категоричным и убежденным противником вступления Украины в НАТО.

И добавил, что вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне.

Эти заявления Янукович сделал на фоне выступления Путина в Китае, где российский диктатор заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин "кризиса в Украине".