Сбежавший экспрезидент, коллаборант и предатель Виктор Янукович, более 10 лет живущий в России, неожиданно вышел на публику. В духе российской пропаганды он лживо рассказал о своей роли в сближении Украины с Европой.
Главные тезисы
- Янукович лживо рассказал о своей роли в сближении Украины с ЕС, обвинив европейцев в некорректном поведении
- Бывший президент Украины выразил категорическое противодействие вступлению страны в НАТО, предсказав катастрофические последствия
- Выступление Януковича совпало с заявлениями Путина относительно втягивания Украины в НАТО как причины “кризиса в Украине”.
"Евроинтегратор": Янукович заговорил об Украине, ЕС и НАТО
Янукович цинично заявил, что целенаправленно работал за сближение Украины с ЕС, но европейцы якобы вели себя некорректно.
Кроме того, экспрезидент Украины и осужденный за государственную измену политик отметил, что всегда был категоричным и убежденным противником вступления Украины в НАТО.
И добавил, что вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне.
Эти заявления Янукович сделал на фоне выступления Путина в Китае, где российский диктатор заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин "кризиса в Украине".
