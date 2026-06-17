ОГП объявил завершение расследования в отношении Януковича и 16 экс-чиновников

17 июня стало известно, что завершено расследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и 16 бывших высокопоставленных должностных лиц по делам о системе узурпации власти, а также преступлений против Майдана. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

ОГП объявил результаты резонансного расследования

Как отметил Руслан Кравченко, речь идет об уголовном производстве относительно преступной организации, которую в 2010-2014 годах создал и возглавил бывший президент Украины Виктор Янукович.

Для меня это дело имеет особенное значение. В свое время я, как старший группы прокуроров, осуществлял процессуальное руководство по делу о государственной измене Виктора Януковича и лично подписывал обвинительный акт по нему при содействии ведению агрессивной войны со стороны России. Тогда суд признал его виновным и назначил 13 лет лишения свободы. Руслан Кравченко Генеральный прокурор Украины

В рамках масштабного расследования стало известно, что после вступления в должность президента в 2010 году Янукович начал использовать свои полномочия не в интересах государства.

Фактически он начал устанавливать личный контроль за ключевыми государственными институтами.

К этим преступным процессам были привлечены приближенные к нему должностные лица с опытом работы в органах власти, правоохранительной системе и секторе безопасности.

Участники организации занимали влиятельные должности в Верховной Раде, Кабинете Министров, силовых структурах, прокуратуре, судах, местных администрациях и других государственных органах. Формально они действовали в рамках закона, однако фактически выполняли задачи в интересах Януковича и связанных с ним лиц.

Отдельный блок дела посвящен событиям Революции Достоинства. После отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС массовые протесты были восприняты тогдашними властями как угроза дальнейшему существованию. По данным следствия, Янукович поручил применить стражей порядка и военных для подавления протестов в центре Киева.

К реализации этих решений были привлечены руководители МВД, СБУ, Минобороны, Генеральной прокуратуры и другие должностные лица. Следствием стали силовые разгоны протестующих и трагические события 18–20 февраля 2014 года на Майдане.

По данным следствия, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года в результате действий членов преступной организации погибли 70 гражданских лиц, а более 1200 протестующих получили ранения.

В рамках производства к ответственности привлекаются 17 бывших чиновников, среди которых Янукович, экс-премьер-министр, бывший генеральный прокурор, руководство МВД, СБУ, Минобороны, Вооруженных сил, столичной милиции и спецподразделения «Беркут».

По ходатайству стороны обвинения всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку подозреваемые находятся в России или на временно оккупированных территориях, расследование проводилось по специальной процедуре in absentia.

Завершение досудебного расследования не означает завершения дела. Это только начало следующего этапа — привлечение виновных к ответственности в суде.