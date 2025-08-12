"Как у Януковича". Орбан оказался в эпицентре громкого скандала
"Как у Януковича". Орбан оказался в эпицентре громкого скандала

Венгры возмущены последними новостями об Орбане
Источник:  hvg.hu

Независимый венгерский депутат Акош Хадхази обнародовал в сети фотографии недостроенного имения премьера страны Виктора Орбана в Хатванпусте. На них можно увидеть пальмовый сад и частный зоопарк — в целом все в стиле украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Главные тезисы

  • Орбан цинично лжет, что это не его имение, а просто "ферма" отца.
  • Тысячи венгров собственными глазами увидели, что на самом деле происходит.

Венгры возмущены последними новостями об Орбане

Независимый депутат опубликовал более ранние фотографии комплекса — речь идет о снимках, сделанных еще 4 года назад.

Ими с политиком поделился "рабочий, который работал там недолго и быстро уволился, потому что "ему стало противно".

Сам Орбан продолжает цинично уверять, что это не поместье, а просто "ферма" его отца, которую до сих пор не достроили.

Однако лидер Венгрии не спешит объяснять, почему на “ферме” под дорожным покрытием разместили нагревательный кабель, чтобы топить снег.

Чтобы люди увидели все это своими глазами, Хадхази на выходных организовал экскурсию по Хатванпусте. К ней присоединились несколько тысяч человек.

В результате люди увидели барочный замок с библиотекой, аллеей для прогулок, часовней, пальмовым садом, солнечной электростанцией, фонтанами, подземным гаражом, прудом и частным зоопарком.

Венгерские журналисты приравняли атмосферу мероприятия к той, когда протестующие впервые попали в загородную резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы своими глазами увидеть, действительно ли его туалет был сделан из золота.

