Орбан жалуется на "слишком большую" помощь Венгрии беженцам из Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы в его стране получают слишком большую помощь. Он намекнул на вероятное сокращение поддержки.

Орбан хочет сократить помощь беженцам из Украины

Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают помощь больше, чем безработные венгерские граждане.

Венгерский премьер отметил, что "бесплатных денег нет" и что украинцы не должны получать больше помощи, чем граждане Венгрии.

По его словам, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Венгрия приняла из Украины "тысячи" беженцев.

Мы снабдили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Как отметил Орбан, Венгрия якобы "единственная страна", которая предоставила украинцам такую же помощь, как и венграм.

Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, может быть, не всю.

When Ukraine was attacked, Hungary did what it should for its neighbour. We provided help to thousands in need and continue to do so today. Our responsibility is clear: extend aid, yet never compromise the interests of Hungarians. That is the balance we must uphold. pic.twitter.com/kAxatBLyY6 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 6, 2025

Отметим, что по последним данным Евростата временная защита в Венгрии имела 40 000 украинцев.