Орбан жалуется на "слишком большую" помощь Венгрии беженцам из Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан жалуется на "слишком большую" помощь Венгрии беженцам из Украины

Orban Victor
Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы в его стране получают слишком большую помощь. Он намекнул на вероятное сокращение поддержки.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан выразил недоверие по поводу слишком большой помощи, оказываемой украинским беженцам в Венгрии.
  • Орбан отметил, что Венгрия уже приняла тысячи украинских беженцев, подчеркивая важность равной помощи для всех граждан.
  • Помимо сокращения помощи, Орбан использовал манипуляцию в своих словах, утверждая, что украинцы не должны получать больше, чем граждане Венгрии, хотя в других странах украинские беженцы получают сходные пособия.

Орбан хочет сократить помощь беженцам из Украины

Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают помощь больше, чем безработные венгерские граждане.

Венгерский премьер отметил, что "бесплатных денег нет" и что украинцы не должны получать больше помощи, чем граждане Венгрии.

По его словам, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Венгрия приняла из Украины "тысячи" беженцев.

Мы снабдили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Как отметил Орбан, Венгрия якобы "единственная страна", которая предоставила украинцам такую же помощь, как и венграм.

Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, может быть, не всю.

Отметим, что по последним данным Евростата временная защита в Венгрии имела 40 000 украинцев.

Стоит добавить, что на этот раз Орбан снова использовал манипуляцию в своих словах, ведь, например, в Германии украинцы со статусом временной защиты получают такую же помощь, как граждане страны.

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