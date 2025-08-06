Орбан бідкається щодо "надто великої" допомоги Угорщини біженцям з України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в його країні отримують надто велику допомогу. Він натякнув на можливе скорочення підтримки.
Головні тези:
- Орбан висловив недовіру стосовно обсягу допомоги, яку отримують українські біженці в Угорщині.
- Прем'єр-міністр планує зменшити підтримку українцям, стверджуючи, що вони не повинні отримувати більше, ніж громадяни Угорщини.
- Угорщина прийняла тисячі українських біженців, але Орбан наголошує на необхідності рівної допомоги для всіх громадян.
Орбан хоче скоротити допомогу біженцям з України
Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни.
Угорський прем'єр зауважив, що "безкоштовних грошей немає" і що українці не повинні отримувати більшу допомогу, ніж громадяни Угорщини.
За його словами, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то Угорщина прийняла з України "тисячі" біженців.
Як наголосив Орбан, Угорщина нібито "єдина країна", яка надала українцям таку ж допомогу, як і угорцям.
Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю.
When Ukraine was attacked, Hungary did what it should for its neighbour. We provided help to thousands in need and continue to do so today. Our responsibility is clear: extend aid, yet never compromise the interests of Hungarians. That is the balance we must uphold. pic.twitter.com/kAxatBLyY6— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 6, 2025
Зазначимо, що за останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали 40 000 українців.
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