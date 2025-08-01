"Економічний автогол". Орбан вчергове поглузував з ЄС через торговельну угоду зі США

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав торговельну угоду США та ЄС жахливою, економічним автоголом, додавши, що Європа не сприймала серйозно президента Дональда Трампа

Орбан назвав ЄС “закляклим кроликом” через торговельну угоду зі США

За словами Орбана, ЄС помилився, коли не сприйняв серйозно Трампа, висміяв його, але тепер американський лідер "виконує те, що обіцяв".

Не слід було стояти як закляклий кролик — слід було проявляти ініціативу. Ми не завершили митні війни, а програли одну битву. Віктор Орбан Премʼєр-міністр Угорщини

За словами угорського премʼєра, ЄС "зруйнував усе, що можна було зруйнувати в цій угоді".

Це жахлива економічна угода, економічний автогол, — зазначив він, додавши, що тепер виникла "набагато більша проблема".

27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортноорієнтованій економіці його країни, зокрема по автомобільній промисловості. Поширити

Міністр торгівлі США Говард Лутнік прокоментував укладену 27 липня торговельну угоду з ЄС, назвавши її "майстер-класом від президента Дональда Трампа". Також він анонсував нові домовленості в цій сфері.