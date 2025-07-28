Торговельна угода між США та ЄС. Орбан поглузував з фон дер Ляєн

Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок. Це те, що сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США у важкій вазі, коли справа доходить до переговорів, тоді як мадам президент — напівлегка вага.