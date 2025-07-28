Торговельна угода між США та ЄС. Орбан поглузував з фон дер Ляєн
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Торговельна угода між США та ЄС. Орбан поглузував з фон дер Ляєн

Орбан
Джерело:  Sky News

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на підписану 27 липня торговельну угоду Сполучених Штатів та Євросоюзу, сказавши, що Дональд Трамп "зʼїв на сніданок" президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Головні тези:

  • Віктор Орбан висловив свою критику стосовно підписаної торговельної угоди між США та ЄС, поглузувавши з фон дер Ляєн і висловивши похвалу Трампу.
  • Позиція глави Штатів, на думку Орбана, є сильнішою у порівнянні з лідером Євросоюзу, що відобразилося у результативності переговорів.
  • Торговельна угода між США та Європою була укладена для запобігання митній війні та захисту експортно-орієнтованих економік країн.

Орбан поглузував з ЄС і похвалив США

На диво, європейський політик підтримав не сторону Євросоюзу, а Трампа.

Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок. Це те, що сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США у важкій вазі, коли справа доходить до переговорів, тоді як мадам президент — напівлегка вага.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини 

За його словами, позиція глави Штатів набагато сильніша, коли фон дер Ляєн — завжди слабша.

27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортно-орієнтованій економіці його країни, зокрема — по автомобільній промисловості.

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