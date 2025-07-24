Трамп заявив про укладення угоди США з ЄС щодо постачання зброї Україні

США відправлятимуть зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять, надавши більшу частину Україні.

Зброя для України: США та ЄС уклали угоду

США та ЄС уклали угоду, яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня.

За його словами, США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні. Поширити

Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити озброєння їм, а вони розподілять його. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому. Дональд Трамп Президент США

Нагадаємо, що 23 липня Держдепартамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 млн дол. Туди зокрема увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також їхній ремонт та підтримку.