Трамп заявив про укладення угоди США з ЄС щодо постачання зброї Україні

США відправлятимуть зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять, надавши більшу частину Україні.
Головні тези:
- США та ЄС уклали угоду про постачання зброї для України, де Європа оплачуватиме 100% вартості озброєння.
- Озброєння буде розподілене та відправлене до України, що сприятиме підтримці обороноздатності країни.
- Президент США Дональд Трамп повідомив про цю угоду під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту в Вашингтоні.
Зброя для України: США та ЄС уклали угоду
США та ЄС уклали угоду, яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня.
Нагадаємо, що 23 липня Держдепартамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 млн дол. Туди зокрема увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також їхній ремонт та підтримку.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-