Трамп заявил о заключении соглашения США с ЕС насчет поставок оружия Украине

США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, предоставив большую часть Украине.

Оружие для Украины: США и ЕС заключили соглашение

США и ЕС заключили соглашение, предусматривающее, что Европа будет оплачивать Америке 100% стоимости всего вооружения и оборудования. Его будут распределять и отправлять большую часть в Украину.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите по искусственному интеллекту в Вашингтоне 23 июля.

По его словам, США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, отправив большую часть Украины. Поделиться

Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить вооружение им, а они распределят его. Честно говоря, так и должно было быть три года назад. Дональд Трамп Президент США

Напомним, 23 июля Госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 млн дол. Туда, в частности, войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержка.