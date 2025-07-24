Трамп заявил о заключении соглашения США с ЕС насчет поставок оружия Украине

США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, предоставив большую часть Украине.
Главные тезисы
- США и ЕС заключили соглашение о поставках оружия для Украины, где Европа будет оплачивать 100% от стоимости вооружения.
- Это соглашение способствует укреплению обороноспособности Украины и предусматривает отправку значительной части оружия в страну.
- Президент США Дональд Трамп обнародовал данное соглашение на саммите по искусственному интеллекту в Вашингтоне.
Оружие для Украины: США и ЕС заключили соглашение
США и ЕС заключили соглашение, предусматривающее, что Европа будет оплачивать Америке 100% стоимости всего вооружения и оборудования. Его будут распределять и отправлять большую часть в Украину.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите по искусственному интеллекту в Вашингтоне 23 июля.
Напомним, 23 июля Госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 млн дол. Туда, в частности, войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержка.
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