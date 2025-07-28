Торговое соглашение между США и ЕС. Орбан посмеивался над фон дер Ляен
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Торговое соглашение между США и ЕС. Орбан посмеивался над фон дер Ляен

Орбан
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Источник:  Sky News

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на подписанное 27 июля торговое соглашение Соединенных Штатов и Евросоюза, сказав, что Дональд Трамп "съел на завтрак" президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил критику в отношении торгового соглашения между США и ЕС, посмеявшись над президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
  • Орбан поддержал позицию Соединенных Штатов, выражая уверенность в сильной позиции Трампа по сравнению с фон дер Ляен, что сказалось на результативности переговоров.
  • Торговое соглашение между США и Евросоюзом направлено на защиту экспортно-ориентированных экономик стран и предотвращение таможенной войны.

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К удивлению, европейский политик поддержал не сторону Евросоюза, а Трампа.

Это не сделка... Дональд Трамп съел фон дер Ляен на завтрак. Это случившееся, и мы подозревали, что это произойдет, поскольку президент США в тяжелом весе, когда дело доходит до переговоров, тогда как мадам президент — полулегкий вес.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По его словам, позиция главы Штатов гораздо сильнее, когда фон дер Ляен всегда слабее.

27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это соглашение предотвратило удар по экспортно-ориентированной экономике его страны, в частности — по автомобильной промышленности.

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