Торговое соглашение между США и ЕС. Орбан посмеивался над фон дер Ляен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на подписанное 27 июля торговое соглашение Соединенных Штатов и Евросоюза, сказав, что Дональд Трамп "съел на завтрак" президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.
Главные тезисы
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил критику в отношении торгового соглашения между США и ЕС, посмеявшись над президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
- Орбан поддержал позицию Соединенных Штатов, выражая уверенность в сильной позиции Трампа по сравнению с фон дер Ляен, что сказалось на результативности переговоров.
- Торговое соглашение между США и Евросоюзом направлено на защиту экспортно-ориентированных экономик стран и предотвращение таможенной войны.
Орбан посмеялся над ЕС и похвалил США
К удивлению, европейский политик поддержал не сторону Евросоюза, а Трампа.
По его словам, позиция главы Штатов гораздо сильнее, когда фон дер Ляен всегда слабее.
27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это соглашение предотвратило удар по экспортно-ориентированной экономике его страны, в частности — по автомобильной промышленности.
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