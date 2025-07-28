Торговое соглашение между США и ЕС. Орбан посмеивался над фон дер Ляен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на подписанное 27 июля торговое соглашение Соединенных Штатов и Евросоюза, сказав, что Дональд Трамп "съел на завтрак" президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

Орбан посмеялся над ЕС и похвалил США

К удивлению, европейский политик поддержал не сторону Евросоюза, а Трампа.

Это не сделка... Дональд Трамп съел фон дер Ляен на завтрак. Это случившееся, и мы подозревали, что это произойдет, поскольку президент США в тяжелом весе, когда дело доходит до переговоров, тогда как мадам президент — полулегкий вес. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его словам, позиция главы Штатов гораздо сильнее, когда фон дер Ляен всегда слабее.

27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это соглашение предотвратило удар по экспортно-ориентированной экономике его страны, в частности — по автомобильной промышленности.