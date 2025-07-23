Ответ Трампу. ЕС планирует введение 30% пошлин на экспорт из США

ЕС планирует ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 млрд евро (117 млрд долл.), если США не откажутся от своих намерений ввести такие тарифы после 1 августа.
Главные тезисы
- ЕС планирует ввести 30% пошлин на американский экспорт на сумму около 100 млрд евро в ответ на угрозу Трампа о новых таможенных ставках.
- Эта мера может затронуть промышленные товары и технологические гиганты, включая Boeing, автомобили и виски бурбон.
- Германия рассматривает применение экстренной меры ACI в случае обострения торговых отношений с США.
ЕС планирует ввести 30% пошлины на экспорт из США
Это ответ на угрозу президента Дональда Трампа наложить новые таможенные ставки на большинство товаров из ЕС.
Под угрозой — американский экспорт промышленных товаров, включая самолеты Boeing, автомобили и виски бурбон.
Тарифы должны вступить в силу в следующем месяце, но только в случае, если США начнут вводить свои пошлины после 1 августа и не будет достигнуто соглашение между сторонами.
По информации источников издания, переговоры между ЕС и США продлятся в августе с надеждой избежать обострения.
После обнародования новостей о возможных тарифах евро снизился до 1,1723 долл., а немецкие облигации частично восстановили позиции.
На фоне обострения переговоров Германия даже рассматривает возможность применения так называемого инструмента против принуждения (ACI) — мощнейшего торгового механизма ЕС.
Однако запуск этого инструмента возможен только при поддержке квалифицированного большинства стран-членов ЕС и рассматривается как крайняя мера.
Большинство стран ЕС сейчас склоняются к продолжению переговоров с Вашингтоном, чтобы найти компромисс и избежать усиления торговой войны, которая может нанести ущерб мировой экономике.
Однако если ситуация обострится после 1 августа, ЕС готов к решительным действиям с применением ACI.
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