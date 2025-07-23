Ответ Трампу. ЕС планирует введение 30% пошлин на экспорт из США

ЕС планирует ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 млрд евро (117 млрд долл.), если США не откажутся от своих намерений ввести такие тарифы после 1 августа.

ЕС планирует ввести 30% пошлины на экспорт из США

Это ответ на угрозу президента Дональда Трампа наложить новые таможенные ставки на большинство товаров из ЕС.

Спикер Европейской комиссии сообщил, что первая волна контрмер объединит уже утвержденные пошлины на 21 млрд евро и дополнительные тарифы на 72 млрд евро в один пакет. Поделиться

Под угрозой — американский экспорт промышленных товаров, включая самолеты Boeing, автомобили и виски бурбон.

Тарифы должны вступить в силу в следующем месяце, но только в случае, если США начнут вводить свои пошлины после 1 августа и не будет достигнуто соглашение между сторонами.

По информации источников издания, переговоры между ЕС и США продлятся в августе с надеждой избежать обострения.

После обнародования новостей о возможных тарифах евро снизился до 1,1723 долл., а немецкие облигации частично восстановили позиции.

На фоне обострения переговоров Германия даже рассматривает возможность применения так называемого инструмента против принуждения (ACI) — мощнейшего торгового механизма ЕС.

ACI позволяет Евросоюзу вводить санкции против стран, нарушающих правила торговли, включая пошлины на американские технологические гиганты, ограничение инвестиций и доступ к европейскому рынку. Поделиться

Однако запуск этого инструмента возможен только при поддержке квалифицированного большинства стран-членов ЕС и рассматривается как крайняя мера.

Большинство стран ЕС сейчас склоняются к продолжению переговоров с Вашингтоном, чтобы найти компромисс и избежать усиления торговой войны, которая может нанести ущерб мировой экономике.

Однако если ситуация обострится после 1 августа, ЕС готов к решительным действиям с применением ACI.