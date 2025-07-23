Ответ Трампу. ЕС планирует введение 30% пошлин на экспорт из США
Категория
Экономика
Дата публикации

Ответ Трампу. ЕС планирует введение 30% пошлин на экспорт из США

ЕС
Читати українською
Источник:  Bloomberg

ЕС планирует ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 млрд евро (117 млрд долл.), если США не откажутся от своих намерений ввести такие тарифы после 1 августа.

Главные тезисы

  • ЕС планирует ввести 30% пошлин на американский экспорт на сумму около 100 млрд евро в ответ на угрозу Трампа о новых таможенных ставках.
  • Эта мера может затронуть промышленные товары и технологические гиганты, включая Boeing, автомобили и виски бурбон.
  • Германия рассматривает применение экстренной меры ACI в случае обострения торговых отношений с США.

ЕС планирует ввести 30% пошлины на экспорт из США

Это ответ на угрозу президента Дональда Трампа наложить новые таможенные ставки на большинство товаров из ЕС.

Спикер Европейской комиссии сообщил, что первая волна контрмер объединит уже утвержденные пошлины на 21 млрд евро и дополнительные тарифы на 72 млрд евро в один пакет.

Под угрозой — американский экспорт промышленных товаров, включая самолеты Boeing, автомобили и виски бурбон.

Тарифы должны вступить в силу в следующем месяце, но только в случае, если США начнут вводить свои пошлины после 1 августа и не будет достигнуто соглашение между сторонами.

По информации источников издания, переговоры между ЕС и США продлятся в августе с надеждой избежать обострения.

После обнародования новостей о возможных тарифах евро снизился до 1,1723 долл., а немецкие облигации частично восстановили позиции.

На фоне обострения переговоров Германия даже рассматривает возможность применения так называемого инструмента против принуждения (ACI) — мощнейшего торгового механизма ЕС.

ACI позволяет Евросоюзу вводить санкции против стран, нарушающих правила торговли, включая пошлины на американские технологические гиганты, ограничение инвестиций и доступ к европейскому рынку.

Однако запуск этого инструмента возможен только при поддержке квалифицированного большинства стран-членов ЕС и рассматривается как крайняя мера.

Большинство стран ЕС сейчас склоняются к продолжению переговоров с Вашингтоном, чтобы найти компромисс и избежать усиления торговой войны, которая может нанести ущерб мировой экономике.

Однако если ситуация обострится после 1 августа, ЕС готов к решительным действиям с применением ACI.

Ранее Трамп объявил о намерении с 1 августа ввести 30% пошлины на большинство импортируемых товаров из Евросоюза и Мексики.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европарламент принял новые пошлины на удобрения и агропродукцию из России и Беларуси
Европарламент
пошлины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на товары из ЕС
Donald Trump
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Суд США признал глобальные пошлины Трампа недействительными — в чем дело
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?