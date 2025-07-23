Відповідь Трампу. ЄС планує введення 30% мит на експорт зі США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відповідь Трампу. ЄС планує введення 30% мит на експорт зі США

ЄС
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Джерело:  Bloomberg

ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт загальною вартістю близько 100 млрд євро (117 млрд дол), якщо США не відмовляться від своїх намірів запровадити такі тарифи після 1 серпня.

Головні тези:

  • ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт у відповідь на загрозу президента Трампа про нові митні ставки на товари з ЄС.
  • Можлива відповідь Європейського союзу — уведення мит на американський експорт на суму 100 млрд євро, що може зачепити промислові товари та технологічні гіганти.
  • Німеччина розглядає можливість застосування ACI як екстреного заходу у разі загострення ситуації в торгівлі з США.

ЄС планує ввести 30% мита на експорт зі США

Це відповідь на погрозу президента Дональда Трампа накласти нові митні ставки на більшість товарів з ЄС.

Речник Європейської комісії повідомив, що перша хвиля контрзаходів об’єднає вже затверджені мита на 21 млрд євро та додаткові тарифи на 72 млрд євро в один пакет.

Під загрозою — американський експорт промислових товарів, зокрема літаків Boeing, автомобілів та віскі бурбон.

Тарифи мають набути чинності наступного місяця, але тільки у випадку, якщо США почнуть вводити свої мита після 1 серпня і не буде досягнуто угоди між сторонами.

За інформацією джерел видання, переговори між ЄС і США триватимуть у серпні з надією уникнути загострення.

Після оприлюднення новин про можливі тарифи євро знизився до 1,1723 дол, а німецькі облігації частково відновили позиції.

На тлі загострення переговорів Німеччина навіть розглядає можливість застосування так званого інструменту проти примусу (ACI) — найпотужнішого торгівельного механізму ЄС.

ACI дозволяє Євросоюзу вводити санкції проти країн, що порушують правила торгівлі, включаючи мита на американські технологічні гіганти, обмеження інвестицій та доступу до європейського ринку.

Проте запуск цього інструменту можливий лише за підтримки кваліфікованої більшості країн-членів ЄС і наразі розглядається як крайній захід.

Більшість країн ЄС наразі схиляються до продовження переговорів з Вашингтоном, щоб знайти компроміс і уникнути посилення торгівельної війни, яка може завдати шкоди світовій економіці.

Проте, якщо ситуація загостриться після 1 серпня, ЄС готовий до рішучих дій із застосуванням ACI.

Раніше Трамп оголосив про намір з 1 серпня запровадити 30% мита на більшість товарів, що імпортуються з Євросоюзу та Мексики.

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