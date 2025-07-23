Відповідь Трампу. ЄС планує введення 30% мит на експорт зі США

ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт загальною вартістю близько 100 млрд євро (117 млрд дол), якщо США не відмовляться від своїх намірів запровадити такі тарифи після 1 серпня.
Головні тези:
- ЄС планує ввести 30% мита на американський експорт у відповідь на загрозу президента Трампа про нові митні ставки на товари з ЄС.
- Можлива відповідь Європейського союзу — уведення мит на американський експорт на суму 100 млрд євро, що може зачепити промислові товари та технологічні гіганти.
- Німеччина розглядає можливість застосування ACI як екстреного заходу у разі загострення ситуації в торгівлі з США.
ЄС планує ввести 30% мита на експорт зі США
Це відповідь на погрозу президента Дональда Трампа накласти нові митні ставки на більшість товарів з ЄС.
Під загрозою — американський експорт промислових товарів, зокрема літаків Boeing, автомобілів та віскі бурбон.
Тарифи мають набути чинності наступного місяця, але тільки у випадку, якщо США почнуть вводити свої мита після 1 серпня і не буде досягнуто угоди між сторонами.
За інформацією джерел видання, переговори між ЄС і США триватимуть у серпні з надією уникнути загострення.
Після оприлюднення новин про можливі тарифи євро знизився до 1,1723 дол, а німецькі облігації частково відновили позиції.
На тлі загострення переговорів Німеччина навіть розглядає можливість застосування так званого інструменту проти примусу (ACI) — найпотужнішого торгівельного механізму ЄС.
Проте запуск цього інструменту можливий лише за підтримки кваліфікованої більшості країн-членів ЄС і наразі розглядається як крайній захід.
Більшість країн ЄС наразі схиляються до продовження переговорів з Вашингтоном, щоб знайти компроміс і уникнути посилення торгівельної війни, яка може завдати шкоди світовій економіці.
Проте, якщо ситуація загостриться після 1 серпня, ЄС готовий до рішучих дій із застосуванням ACI.
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